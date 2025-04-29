На развитие курортов СКФО направят более 1,7 млрд рублей в ближайшие три года

Порядка 1,7 млрд рублей будет направлено на развитие курортов Северного Кавказа в 2025-2027 годах. Объем финансирования может быть скорректирован в сторону увеличения, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто.

"В 2025-2027 годах мы видим объемы, которые будут выделены на развитие туризма. По национальному проекту "Туризм и гостеприимство" видим 1,7 млрд рублей. Но у нас только начинается второй этап реализации национальных проектов. Цифры зачастую корректируются в большую сторону, поэтому мы ждем гораздо больших инвестиций, в том числе, и со стороны бизнеса в эти проекты", - сказал он во время пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Кавказ".

Надыкто отметил, что в 2022-2024 годах по программе развития туризма на развитие курортов Северного Кавказа из федерального бюджета направили порядка 5 млрд рублей.

"Эти средства позволили курортам так динамично развиваться. Кроме того, в рамках единой субсидии в округ поступило еще 492 млн рублей", - пояснил он.

Ранее в пресс-службе института развития журналистам сообщили, что Кавказ.РФ в 2024 году привлек в два раза больше резидентов в особые экономические зоны регионов Северного Кавказа по сравнению с 2023 годом.