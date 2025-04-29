Производство кабельной продукции на предприятии ООО «Брянск-Кабель» приостановлено

Конечными целями мониторинга, который EL-Комитет НОПСМ в последние 4 года провел в 33 регионах России, являются формирование нетерпимого отношения продавцов и потребителей к фальсифицированной кабельной продукции, а также обеспечение неотвратимости наказания за умышленный выпуск в обращение такой продукции.

Результаты работы EL-Комитета значительно повлияли на сознание многих производителей и потребителей кабеля: у тех кабельных заводов, которые ориентированы на сохранение и развитие бизнеса формируется запрос на реабилитацию перед потребителями и профессиональным сообществом. А тех производителей, кто не готов к переменам (или сознательно их игнорировал все это время), рынок «отторгает» как инородное тело.

Примером последних является ООО «Брянск-Кабель» (ИНН 3257034173), просуществовавшее на рынке около 10 лет, но так и не научившееся выпускать качественный и безопасный кабель. Из 12 образцов продукции данного производителя, отобранных специалистами EL-Комитета в розничной сети и на маркетплейсах, полное соответствие ГОСТ не подтвердил ни один.

На основе обращений EL-Комитета ЦМТУ и ВМТУ Росстандарта проведен ряд контрольных мероприятий, результатом которых стало привлечение к ответственности как производителя кабельного фальсификата ТМ БРЯНСК-КАБЕЛЬ, так и его продавцов. Согласно информации, поступившей из ЦМТУ Росстандарта, производство и выпуск в обращение кабельной продукции на предприятии ООО «Брянск-Кабель» приостановлено.

Данное обстоятельство в совокупности с непростой финансовой ситуацией ООО «Брянск-Кабель» (одних только налогов предприятие не доплатило почти 50 млн рублей) может стать началом конца для этого недобросовестного производителя.

Напомним, с 2024 г. Росстандарту были возвращены контрольные функции в сфере обращения на рынке кабельной продукции. Уверены, что в ближайшее время по другим обращениям EL-Комитета к недобросовестным производителям также будут приняты аналогичные меры воздействия.

Отметим, что с недавнего времени на рынке реализуется схожая по названию торговая марка, которая принадлежит другому юридическому лицу. Образцы данной продукции уже отобраны EL-Комитетом и направлены на испытания, а их результаты будут опубликованы уже совсем скоро.