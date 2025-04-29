Россия и Узбекистан заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве

Развитие промышленного сотрудничества и инноваций – одна из главных тем V Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», проходящей в CAEx Uzbekistan. По словам первого зампреда правительства России Дениса Мантурова, в ответ на глобальные вызовы необходимо расширять горизонты сотрудничества. Взаимовыгодное сотрудничество в Центральной Азии может стать дополнительным драйвером для развития целого ряда отраслей – только в Узбекистане реализуется свыше 650 совместных проектов на сумму 67 млрд долларов США.

Несмотря на нестабильную обстановку в мире, экономика Узбекистана в 2024 году показала рост на 6,5% - это один из самых высоких показателей в Евразийском регионе. По прогнозу правительства Узбекистана, ВВП страны продолжит расти в ближайшие годы: в 2025 году на 6%, в 2026 году – на 6,1%, в 2027 году – на 6,3%. Положительный прогноз обусловлен рядом факторов, включая рост промышленного производства (в I квартале 2025 года он составил 6,5%).

О потенциале развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей рассказала председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская, ставшая спикером сессии «Инфраструктурный запрос свыше: кросс-секторальное партнерство и инновации для передовых инфраструктурных проектов в Узбекистане». В ходе выступления она представила компетенции отечественных предприятий в строительстве (в т.ч. дорожной инфраструктуре), машиностроении, транспортостроении, энергетике и других отраслях.

Ирина Казовская напомнила, что в 2024 году Узбекистан присоединился к ранее разработанным Россией межгосударственным стандартам. Достигнута договоренность и подписаны соответствующие документы о применении национальных стандартов России в Узбекистане. Это послужит дополнительным стимулом для развития двусторонней производственной кооперации и перехода на инновационные экологичные материалы.

«Мы открыты к партнерству с узбекскими предприятиями и организациями для совместного участия в инфраструктурных проектах по развитию энергетики, транспорта, строительства и промышленности в целом, способствуя развитию экономик России и Узбекистана», - отметила Ирина Казовская в ходе своего выступления.

К таким решениям можно отнести алюминиево-циркониевый сплав, основным потребителем катанки из которого являются сетевые и распределительные энергокомпании. Его применение позволяет в 2 раза повысить пропускную способность линий электропередач. Инновационные сплавы 8-й серии уже доказали свою эффективность в энергетических проектах ЕАЭС, включая проекты жилого строительства. Благодаря современной кабельной продукции нового поколения с повышенной проводимостью, можно провести модернизацию устаревших энергосетей, реализовать строительство новых линий электропередач и подстанций в регионах, развить тепловую энергетику, гидроэнергетику и ВИЭ.

Компании, входящие в состав Алюминиевой Ассоциации, также предлагают готовые алюминиевые решения для дорожной и транспортной инфраструктуры Узбекистана. Практика благоустройства и создания комфортной и безопасной среды, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» успешно применяется в российских городах и успешный опыт может быть распространен на Узбекистан. Среди таких решений: остановочные павильоны, крытые и открытые велопарковки, опоры освещения, шумозащитные экраны и др.

Разработанная экспертами Алюминиевой Ассоциации методика проектирования и производства алюминиевых мостов позволяет в сжатые сроки возводить пешеходные мосты из алюминиевых сплавов в разных климатических условиях. К преимуществам таких конструкций относится, в том числе, снижение затрат за счет минимального обслуживания на протяжении жизненного цикла, ускоренного строительства, отсутствия необходимости антикоррозийной обработки.

Современная транспортная отрасль переживает настоящую трансформацию, и в её основе — инновационные алюминиевые решения. Сегодня на базе российских предприятий выпускаются литые и кованые диски, комплектующие автомобилей, интерьеры трамваев, элементы электробусов и вагонов метро. Также стоит отметить новые стандарты в грузоперевозках. Танк-контейнеры нового поколения — алюминиевые конструкции обеспечивают абсолютную безопасность при транспортировке химических и пищевых продуктов благодаря уникальной инертности материала. Вагоны-хопперы — лёгкость алюминия снижает нагрузку на железнодорожную инфраструктуру, продлевая её ресурс.

Рефрижераторные контейнеры из алюминия обладают улучшенной теплоизоляцией, которые позволяют поддерживать температурный режим, что особенно важно для агропромышленности Узбекистана. Эти разработки — не концепты, а готовые решения, прошедшие полный цикл испытаний. Они открывают новые возможности для модернизации транспортных систем и создания более эффективных логистических цепочек.

Строительная отрасль также открывает широкие возможности для сотрудничества России и Узбекистана. За последние 6 лет в России полностью реформирована нормативная база. Приоритеты данной отрасли – это безопасность, высокое качество, энергоэффективность, сейсмоустойчивость, жизненный цикл и низкая стоимость владения. Алюминиевые материалы, обеспечивающие экономическую и экологическую эффективность зданий, стали важным элементом современных строительных проектов. Например, все современные станции Московского метрополитена используют алюминий в облицовке фасадов и интерьеров – это позволило Москве существенно увеличить темпы строительства «подземки» и установить рекорд самой протяженной кольцевой линии метро (ранее рекорд принадлежал Пекину). В ходе выступления Ирина Казовская также представила потенциал отечественных предприятий в сегменте строительства быстровозводимых зданий и сооружений (спортивных дворцов, модульных отелей и глемпингов, ресторанных зон и кафе, дворцов культуры), архитектурных ограждений, фасадов, остановочных павильонов, спортивных площадок, решений для благоустройства парковых и городских пространств (включая арт-объекты из алюминия для интерьеров помещений и украшения улиц).