Теплое место или место, где горячо? Что скрывается за высокой рентабельностью рынка электрообогрева?

2 часа назад
219
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Рынок нагревательного кабеля намного сложнее, опаснее и глубже, чем кабельный. Система электрообогрева — это 70% кабеля в себестоимости, но кабель здесь, оказывается, не главное.

RusCable.Ru поговорил с Владимиром Дубининым, директором по развитию“Тепловых Систем”, производство которой, как и у “ССТ”,  расположено в г. Мытищи. Хоть компании работают на одном рынке и их производства расположены рядом, это две совершенно разные компании, с разными технологиями и разными подходами к ведению бизнеса.

Что скрывается за высокой рентабельностью на рынке электрообогрева и может ли каждый кабельщик освоить это производство и начать зарабатывать, читайте в эксклюзивном интервью.

"Тепловые системы". Как не обжечься на рынке кабельного электрообогрева
 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!