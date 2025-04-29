Теплое место или место, где горячо? Что скрывается за высокой рентабельностью рынка электрообогрева?

Рынок нагревательного кабеля намного сложнее, опаснее и глубже, чем кабельный. Система электрообогрева — это 70% кабеля в себестоимости, но кабель здесь, оказывается, не главное.

RusCable.Ru поговорил с Владимиром Дубининым, директором по развитию“Тепловых Систем”, производство которой, как и у “ССТ”, расположено в г. Мытищи. Хоть компании работают на одном рынке и их производства расположены рядом, это две совершенно разные компании, с разными технологиями и разными подходами к ведению бизнеса.

Что скрывается за высокой рентабельностью на рынке электрообогрева и может ли каждый кабельщик освоить это производство и начать зарабатывать, читайте в эксклюзивном интервью.