ВНИИКП приняло участие в конференции «Волоконно-оптические сети и системы связи» на выставке «СВЯЗЬ»

24 апреля 2025 года в рамках деловой программы выставки Связь-2025, г. Москва, проходила конференция «Волоконно-оптические сети и системы связи». От ОАО «ВНИИКП» был представлен доклад «Телекоммуникационное оптическое волокно – актуальные стандарты и типовые применения», сообщение делал кандидат физико-математических наук Микилев А.И. В докладе приведен обзор актуальных на сегодняшний день международных и отечественных стандартов, регламентирующих характеристики оптических волокон и оптических кабелей, широко применяемых в различных областях науки и техники РФ.

Докладчик обратил внимание на объёмы мирового рынка телекоммуникационного оптического волокна, который в последние годы превышает 500 млн км в год, а общее количество проложенного оптического волокна с начала его промышленного применения достигло цифры, по-видимому, около 6 млрд км. Отмечено, что наиболее широко применяемым волокном является стандартное одномодовое волокно G.6562.D, более 90% современного мирового рынка. Кроме того, всё более широко применяется тип G.654 для дальних магистральных ВОСП, а также G.657 А.1 для систем FTTН и им подобных. При этом отмечено, что потенциал возможных применений многомодовых волокон в России, по-видимому, сильно недооценен, хотя в мире такое волокно очень широко используется в центрах обработки данных, структурированных кабельных сетях, локальных сетях и в специальных областях техники.

В заключении сделан вывод, что мировое развитие ВОЛС движется в сторону увеличения емкости и скорости передачи информации и тотальной глобализации инфраструктуры. Несмотря на относительно малые объёмы отечественного рынка связи по сравнению с мировым, российская кабельная отрасль обладает требуемым производственным и научным потенциалом, обеспечивает выпуск продукции мирового уровня и демонстрирует достаточные успехи в локализации производства и инновациях.