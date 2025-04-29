В НОЦ «Енисейская Сибирь» создали систему связи с использованием беспилотников

Специалисты Сибирского государственного университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева (СибГУ), который входит в состав НОЦ «Енисейская Сибирь», разработали гибридную коммуникационную структуру с применением стратосферных беспилотников, предназначенную для северных территорий Красноярского края. Система поможет реализовать крупные инвестиционные проекты в регионе.

По словам ученых, в Красноярском крае существуют проблемы организации устойчивой связи на более чем половине своей площади. Это создает препятствия для реализации масштабных проектов, включая «Восток Ойл», добычу угля в районе Диксона и судоходство по Северному морскому пути.

Разработанная учеными и студентами Университета Решетнева система объединяет космические, стратосферные и наземные технологии связи. Ректор СибГУ Эдхам Акбулатов рассказал, что ключевым элементом новой коммуникационной структуры станут беспилотные летательные аппараты, работающие в стратосфере на высоте 25-30 километров. Они будут дополнять существующие спутниковые группировки и наземные сети, обеспечивая необходимое покрытие в удаленных и труднодоступных районах.

«Без устойчивой связи невозможно говорить о безопасной навигации судов или стабильной работе оборудования в промышленных разрезах. Наш проект призван создать среду для внедрения цифровых решений даже в самых труднодоступных точках. Проект уже получил поддержку ключевых партнеров, включая АО «Глонасс», – подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня «Енисейская Сибирь» создан в 2019 году. Он является межрегиональным объединением, инициаторами которого выступают Красноярский край, республики Хакасия и Тыва. В состав участников НОЦ входят 28 научно-образовательных организаций и предприятия реального сектора экономики.

Источник: sibsau.ru