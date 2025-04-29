В Новосибирске наладили собственное производство Wi-Fi антенн для промышленных объектов

В Новосибирске разработали направленные промышленные вибростойкие антенны для сетей Wi-Fi и беспроводной передачи данных в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, рассчитанные на работу в условиях с высокими требованиями к качеству сигнала и устойчивости связи.

Антенны предназначены для организации стабильной беспроводной связи на промышленных объектах (например, карьеры, месторождения, производственные предприятия тяжелой промышленности). Оборудование позволяет обеспечить высокую пропускную способность, большую дальность и надежности связи, используя технологию MIMO 3x3 или 4х4, что важно для передачи больших объёмов данных (например, видеонаблюдение, управление оборудованием).

Уникальная особенность отечественного решения заключается в реализации низкого уровня бокового и обратного излучения антенн, что позволяет обеспечить стабильную связь даже в условии сильных помех. В отличие от зарубежных решений, использующих в основном технологию MIMO 2x2 или SISO, в оборудовании реализована технология MIMO 3x3 и 4х4 — редкость среди панельных антенн. Оборудование имеет высокую развязку между портами антенны (более 30 дБ) - это критически важно для работы MIMO-систем.

Полный цикл производства радиооборудования для корпоративной связи находится в Новосибирске. Это дает возможность оказывать постоянную техническую поддержку пользователям, а также выстроить удобные логистические связи с дистрибьюторами телекоммуникационного оборудования.

В отличие от импортных антенн, присутствующих на рынке, в основном китайских, новосибирское решение полностью соответствует заявленным техническим параметрам, эксплуатационным требованиям механической прочности и электрической прочности, а также высокой повторяемости. При этом цена оборудования конкурентная. Есть возможность разработки антенны под конкретные необходимые задачи, с работой в режиме онлайн и получении обратной связи в течение разработки и эксплуатации продукта.

Разработка антенн была поддержана Фондом содействия инновациям по конкурсу «Студенческий стартап» - проект получил грант один миллион рублей.

Автор проекта, Вадим Соколов, студент НГТУ НЭТИ, рассказывает:

«Средства Фонда содействия инновациям помогли зарегистрировать своё ООО, произвести прототипы антенн (TRL7), участвовать в профильной конференции и провести рекламную кампанию. В феврале 2025 года мы сделали первую продажу партии из 6 антенн!».

Помимо руководителя Вадима Соколова, в команде стартапа работает presale – инженер Андрей Колесников и маркетолог Элина Соколова. В планах команды участвовать в грантовом конкурсе «Старт-1» — содействие в подготовке заявке оказывает Новосибирский областной инновационный фонд, региональный представитель Фонда содействия инновациям.

Сейчас антенны проходят пилотные испытания на двух предприятиях. Одно из них - крупнейшее в мире по производству никеля, палладия, платины, меди, серебра, золота и других цветных металлов. Второе - международная золотодобывающая компания с объемом производства свыше миллиона унций золота в год. Радиооборудование новосибирских инноваторов установлено на крупных месторождениях в Заполярье и Якутии.

Дальнейшее развитие проекта планируется с помощью привлечения инвесторов, продажи продукта крупным интеграторам и дистрибьюторам.