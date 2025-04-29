В Подмосковье запустили новую линию по производству оборудования для отечественных сетей сотовой связи

IT-компания Yadro, являющаяся резидентом особой экономической зоны «Дубна», запустила новую линию по производству модулей для отечественных сетей сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Это один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска продукции.

«Запуск новой линии стал частью масштабного проекта по разработке и запуску промышленного производства базовых станций, объем инвестиций в который оценивается в 30 млрд рублей. Производительность линии, на которой будут собираться, тестироваться и настраиваться радиомодули, будет зависеть от сложности финального изделия. На первом этапе здесь смогут выпускать до 80 тыс. модулей в год. Уже к концу 2025 года компания рассчитывает выйти в серийное производство», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие на территории ОЭЗ «Дубна» является самым большим на территории Восточной Европы и СНГ крупносерийным производством полного цикла, включающим цеха по производству многослойных печатных плат до 7 класса точности, линии поверхностного монтажа и автоматизированные конвейерные линии сборки и тестирования готовой продукции.

На сегодняшний день у компании Yadro подписаны форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций полностью российской разработки сразу трем операторам связи до 2030 года - Билайн, Ростелеком и МегаФон.