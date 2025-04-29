Алексей Оверчук провёл встречу с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым

Рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана.

На полях заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств, состоявшегося в Республике Узбекистан, Заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук встретился с Заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым.

В ходе беседы рассмотрены актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана, в том числе в части создания максимально благоприятных условий для экспортёров и импортёров двух стран в целях выполнения поставленной главами государств задачи увеличения объёмов взаимной торговли.

С точки зрения упрощения и оптимизации грузоперевозок между странами отмечена важность работы по присоединению Республики Узбекистан к единой системе таможенного транзита ЕАЭС.

Алексей Оверчук и Жамшид Ходжаев договорились об активизации диалога по линии экономических ведомств и экспертных сообществ России и Узбекистана по вопросам изучения возможностей дальнейшей либерализации торговых отношений между странами.