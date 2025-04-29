Денис Мантуров принял участие в главной пленарной сессии «Иннопрома»

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров принял участие в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» и выступил на главной пленарной сессии «Стратегическое промышленное партнёрство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий». В главной сессии также принял участие Заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Открывая главную сессию, Денис Мантуров отметил, что сегодня развитие индустриального партнёрства со странами Центральной Азии является одним из безусловных приоритетов:

«Сегодня российские предприятия широко представлены в регионе. Их доля в общем количестве иностранных компаний в Узбекистане составляет порядка 20%, в Киргизии более 30%, а в Казахстане уже свыше 40%. Совокупный объём российских инвестиций в экономику государств Центральной Азии только в прошлом году превысил 760 млрд рублей. Это позволяет увеличивать портфель совместных проектов в сельхозмашиностроении, фармацевтике, автопроме, химической промышленности, металлургии и многих других отраслях».

Первый вице-премьер отметил, что, несмотря на высокий уровень кооперации, потенциал роста не исчерпан, и подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в ответ на глобальные вызовы, в том числе по линии зелёной экономики, инфраструктурных проектов, ритейла и др.

«Если говорить о перспективных направлениях нашего сотрудничества, они консолидированы в национальных проектах технологического лидерства. Мы начали их реализацию в России в этом году. Особый акцент делаем на достижении суверенитета по средствам производства, включая аддитивные решения и промышленные роботы. То же самое касается развития всех видов транспорта, в том числе на альтернативном топливе и с элементами автономизации. В фокусе нашего особого внимания разработка новых материалов и химических веществ. А также совершенствование технологий для медицины, энергетики, сельского хозяйства и расширение спектра космических услуг», – подчеркнул Денис Мантуров.

«Отрадно отметить, что с каждым годом масштабы выставки растут, привлекая участников не только из России и стран Центральной Азии, но и из ряда других государств, таких как Саудовская Аравия, Беларусь, Афганистан. Сегодня мы наблюдаем новые перспективные и масштабные горизонты взаимодействия. По итогам 2024 года торговля Узбекистана с Россией и странами Центральной Азии приблизилась к 20 млрд долларов. В Узбекистане насчитывается около 5 тыс. предприятий с участием капитала из этих стран. В различных отраслях экономики нашей страны реализуются более 650 совместных проектов на сумму 67 млрд долларов. Несмотря на такой насыщенный уровень взаимоотношений, мы все понимаем, что это далеко не предел», – отметил Жамшид Ходжаев.

Денис Мантуров и Жамшид Ходжаев также приняли участие в церемонии обмена папками подписанных соглашений на «Иннопроме», направленных на развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.