Дорожный фонд Воронежской области в 2025 году составит рекордные 34,5 млрд рублей - с учетом его увеличения по решению губернатора региона Александра Гусева и остатков прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2025-2025 годах были заключены контракты на ремонт 252 км региональных дорог практически во всех районах области на общую сумму более 6,5 млрд рублей (в том числе 3,3 млрд рублей, выделенные из федерального бюджета). Работы на объектах уже ведутся.

Также запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на региональных трассах. Так, намерены продолжить комплексное обустройство пешеходных переходов (47 штук), восстановить 36 км барьерного ограждения, 28 км освещения и 38 км тротуаров, установить 86 остановочных павильонов. Общая сумма затрат на инженерные мероприятия по безопасности на региональных дорогах составит более 1,3 млрд рублей.

Кроме того, продолжится финансирование капиталоемких объектов в Воронеже, в числе которых завершающий этап реконструкции Остужевской развязки и дублер Московского проспекта. Также будут выделены средства на ремонт и содержание улично-дорожной сети столицы региона.

На капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения в текущем году направят 6 млрд рублей, что на 20 % больше, чем в 2024 году. В настоящее время завершается работа по заключению соглашения по первому траншу на сумму 4 млрд рублей, а после принятия новой редакции закона об областном бюджете приступят к заключению соглашений и по второму траншу (2 млрд рублей), что позволит муниципальным районам завершить все работы в летне-осенний период текущего года. За счет этих средств также планируется обеспечение нормативного состояния местных дорог в опорных населенных пунктах, согласно новым целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В целях обеспечения сохранности автодорог в области по нацпроекту продолжат развивать систему весогабаритного контроля: предусмотрена установка еще пяти автоматических постов контроля. Таким образом, к концу года на территории региона будет действовать 14 АПВГК. Продолжат также работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы.

Сообщается, что в текущем сезоне в Воронежской области на опорной сети дороги и на магистральных улицах будут применять новые рецепты асфальтобетонной смеси на узких фракциях, разработанные с учетом применения специально отобранных материалов и модифицированного битума. Лабораторные испытания показали, что такие смеси демонстрируют улучшенные характеристики и способны в полной мере обеспечить такие важные параметры, как прочность, сопротивление образованию колеи, морозостойкость, водонасыщение и так далее.