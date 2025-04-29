IEK GROUP на саммите INFRASpace: как цифровизировать городскую инфраструктуру

Компания IEK GROUP впервые приняла участие в инфраструктурном саммите INFRASpace, организованном при поддержке и участии Минстроя России, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Агентства экономического развития, других организаций и государственных структур.

На сессии «Умный город: инновации в городском хозяйстве» руководитель отдела продаж ООО «МПС Софт» (входит в IEK GROUP) Алексей Пичугин представил продукты, способствующие цифровизации городской инфраструктуры. В частности, он продемонстрировал платформу для проектирования систем диспетчерского управления и сбора данных MasterSCADA, акцентировав внимание на важности комплексного подхода.

«У нас нет универсального решения, которое могло бы удовлетворить потребности сразу всех заказчиков, — отметил Алексей Пичугин. — Мы ориентируемся на развитие продуктовых портфелей, где один продукт дополняет другой, что позволяет создавать гибкие решения для конкретных задач. Помимо MasterSCADA наша компания предлагает платформы для создания цифровых двойников зданий, инструменты для проектирования и эксплуатации инженерных систем, а также конфигураторы для разработки проектной документации. Кроме того, мы производим оборудование для промышленной автоматизации».

На примере Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот» Алексей Пичугин продемонстрировал, как работают решения IEK GROUP на практике. Специально для этого объекта была разработана система, обеспечивающая автоматическое управление вентиляцией, тепловыми завесами, холодоснабжением, фрамугами и фанкойлами. Также она контролирует работу канализационных затворов и насосных станций, жироуловителей, водо-электроснабжения, регулирует работу освещения, обогрева водостоков, сигнальных огней, теплых полов, систем снеготаяния, купели и врат.

Наши продукты не только управляют системами, но и помогают снизить затраты на их обслуживание. Платформы прогнозируют возможные поломки и указывают на необходимость замены оборудования, что позволяет избежать остановки производственных процессов.