КРДВ Приморье договорилась с китайским бизнесом о создании в регионе новых производств металлоконструкций и стройматериалов

В рамках визита делегации КРДВ Приморье (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) в города Линьхай и Тайчжоу (провинция Чжэцзян, Китай) подписаны три соглашения с китайскими компаниями. В рамках достигнутых соглашений китайский бизнес планирует построить в Приморском крае производство металлоконструкций, торговый комплекс с товарами для ремонта и российско-китайский индустриальный парк. Общий объем инвестиций в проекты составит 2,7 млрд рублей, планируется создать 470 новых рабочих мест.

Китайская компания «Цзинхай» планирует создать индустриальный парк «Чжэцзянский Бизнес», который будет специализироваться на производстве стеклопакетов, фасадных и отделочных материалов, с объемом инвестиций 700 млн рублей и созданием 184 рабочих мест. ООО «Лунпань» инвестирует 1,44 млрд рублей в строительство торгово-логистического комплекса, где будут представлены строительные и отделочные материалы, что позволит создать 200 новых рабочих мест. Компания «Цяньшэнхэ» намерена построить завод по производству металлоконструкций для высотного строительства с инвестициями в размере 550 млн рублей и созданием 86 рабочих мест в Приморском крае.

«Российский Дальний Восток, в частности Приморский край, предлагает уникальные возможности для создания новых предприятий с применением инструментов господдержки как российским, так и иностранным инвесторам. Достигнутые с китайскими предпринимателями соглашения являются важным шагом в укреплении экономических связей между Приморьем и провинцией Чжэцзян и дальнейшим развитии ДФО. Они не только привлекут инвестиции, но и создадут высокотехнологичные производства, в том числе с экспортным потенциалом», - отметил директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

Подписание соглашений прошло в рамках деловой программы Российско-Китайской экономической конференции в городе Линьхай. В ближайшие месяцы планируются встречные визиты китайских инвесторов для проработки деталей реализации проектов.