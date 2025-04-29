Магистральная подстанция «Ржевская» будет носить имя главного энергетика блокадного Ленинграда

Накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в филиале ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада прошла торжественная церемония по присвоению подстанции 330 кВ «Ржевская» имени Сергея Васильевича Усова. Во время блокады он был главным энергетиком РЭУ «Ленэнерго», отвечал за электроснабжение оборонных предприятий, хлебозаводов и госпиталей, руководил строительством «Кабеля жизни» – линии электропередачи по дну Ладожского озера.

В мероприятии участвовали сотрудники и ветераны МЭС Северо-Запада, а также внучка Сергея Усова – поэт и переводчик Татьяна Усова.

«Трудно переоценить значение подвига энергетиков для каждого жителя блокадного Ленинграда, где свет был настоящим символом Победы. После войны энергосистема города была восстановлена в кратчайшие сроки, что позволило вернуться к нормальной жизни. Все это было бы невозможно без самоотверженного труда настоящих героев энергетического фронта. Именно таким человеком был Сергей Васильевич Усов», – отметил в своем выступлении врио Генерального директора МЭС Северо-Запада Павел Середа.

Подстанция 330 кВ «Ржевская» – один из самых современных энергообъектов Санкт-Петербурга. Она была введена в работу в 2007 году, а в 2014 году прошла реконструкцию, в результате которой трансформаторная мощность была увеличена в 1,5 раза – с 400 МВА до 600 МВА. Это обеспечило условия для развития Красногвардейского района города и Всеволожского района Ленинградской области.