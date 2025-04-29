На строительство дороги к ДНТ «Миляш» в Татарстане готовы выделить 1,2 млрд рублей

В Лаишевском районе Республики Татарстан планируют построить автомобильную дорогу к дачному некоммерческому товариществу «Миляш». В настоящий момент объявлены торги по поиску подрядной организации, которая выполнит данные работы. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость закупки - 1,2 млрд рублей. Заявки на участие в электронных торгах принимаются до 14 мая, победителя намерены выбрать 16 мая. Будущий подрядчик должен приступить к работам с момента заключения контракта, а завершить - до 20 декабря текущего года.

Согласно размещенной документации, протяженность автодороги составит более 2,2 км. На объекте предстоит выполнить подготовительные работы, устроить наружные электрические сети, линии связи, сети газоснабжения и канализации, провести земляные работы, устроить дорожную одежду, выполнить обустройство и благоустройство.

Добавим, в 2025 году в Татарстане в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать более 200 км региональных дорог и свыше 17 искусственных сооружений.