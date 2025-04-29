«Россети Северо-Запад» построят подстанцию 35 кВ для реконструкции главного аэропорта Архангельской области — «Талаги»

Мощность нового энергоисточника — 8 МВА. Также компания построит 4 кабельные линии 10 и 35 кВ.

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов проверил работы на строительной площадке. Специалисты готовят участок под фундамент. Ввод подстанции запланирован на 3 квартал 2025 года.

Завершение реконструкции аэропорта «Талаги» запланировано на 2027 год. Предполагается, что к 2030 году его пассажиропоток дойдет до 1,5 миллиона пассажиров в год.

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