«Россети Тюмень» повысили надежность электроснабжения Федоровского месторождения

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «КНС-11». Питающий центр обеспечивает электроэнергией Федоровское нефтегазоконденсатное месторождение – одно из крупнейших в России по объему запасов углеводородов. Стоимость технических мероприятий составила более 4 млн рублей.

На энергообъекте проведен ремонт ключевого оборудования – силового трансформатора мощностью 40 МВА. Для этого специалисты подняли съемный металлический бак агрегата массой 7 тонн и осуществили ревизию основных узлов, в том числе переключающего устройства. Помимо этого, энергетики заменили запорную арматуру и резиновые уплотнения, восемь изоляторов вводов напряжением 6-35 кВ, маслоуказатели и термосигнализаторы. Реализацию технических мероприятий обеспечили 6 человек производственного персонала и 4 единицы техники, включая автокран грузоподъемностью 25 тонн.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Своевременно выполненные на подстанции 110 кВ «КНС-11» работы позволили повысить надежность электроснабжения крупного центра добычи углеводородов в главном нефтяном регионе России.