В Кургане продают завод цветного литья за 900 млн рублей

В Кургане на продажу выставлены помещения, земельный участок и оборудование действующего, по данным собственника, завода цветного литья . Общая стоимость имущества оценивается в 900 млн руб., указано на портале «Авито».

Площадь объекта, расположенного на улице Куйбышева, составляет 19,5 тыс. кв. м, из которых 16,7 тыс. кв. м — производственно-складские помещения, 2,8 тыс. кв. м — офисы. В имущество входит инструментальный, гальванический цеха и цех механической обработки с современными станками и технологиями, в том числе роботизированными линиями для порошкового окраса изделий. Все участки оснащены действующими кран-балками различного тоннажа. Объект полностью оснащен коммуникациями. Есть свободный заезд для фур на пандусной основе с обширной территорией под парковку. Земельный участок позволяет расширить производство. Возможно приобрести отдельно оборудование за 350 млн руб. либо помещения и территорию за 600 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ранее по адресу предприятия находилось ООО «Завод цветного литья — Передовые технологии», однако в 2019 году организацию исключили из единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверных сведений. Головной компанией предприятия являлось находящееся в соседнем строении ООО «Управляющая компания „Технопромэксперт“», ликвидированное ФНС в 2021-ом по той же причине. По адресу этой организации раньше располагалось ООО «Завод цветного литья», признанное в 2022 году несостоятельным. В 2021 году производитель мебели из Орла ООО «Модуль сервис» стал инвестором банкротящегося предприятия, и в 2023-ем завод был выделен как отдельная организация. Владельцем завода является генеральный директор и учредитель «Модуль сервис» Сергей Воробьев.