В России представлена серия стандартов открытых распределенных систем управления в промышленности

По представлению Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» на процедуру публичного обсуждения выносится серия стандартов открытых распределенных систем управления, регламентирующих цифровизацию промышленности и внедрения цифровых технологий в производство. Серия стандартов разработана по инициативе и при участии «Газпром нефть» и Сколтеха.

Мероприятия по переходу на российское оборудование и программное обеспечение в области промышленной автоматизации и созданию отечественной открытой автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) представляют большую важность для отраслей отечественной промышленности. При этом открытые распределенные системы управления (ОРСУ) являются одним из наиболее перспективных направлений развития АСУ ТП.

Важность разработки стандартов ОРСУ обсуждались в рамках Рабочей группы по вопросу разработки открытой АСУ ТП при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации при участии ПАО «Газпром нефть», ПАО «Северсталь», АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ПАО «Фосагро», ПАО «Т Плюс», ПАО «ГМК «Норильский никель» и других рыночных игроков.

«Разработка стандартов ОРСУ — ключевой шаг к цифровизации промышленности и созданию отечественной АСУ ТП. Объединяя усилия ведущих компаний и экспертов, мы создаем основу для внедрения передовых технологий, повышения эффективности производства и укрепления технологического суверенитета России»,

– сообщил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Подход Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» направлен на достижение участниками рынка бизнес-целей с помощью инструментов нормативно-технического регулирования (технологических стандартов) и инициатив с открытым исходным кодом, способствуя культуре сотрудничества, инклюзивности и взаимного уважения среди различных участников.

«Данная серия стандартов фиксирует базовые отраслевые позиции в сфере ОРСУ, востребованных в различных областях промышленности. Учтен как международный опыт, так и национальная практика. В ближайших планах – проведение активной процедуры публичного обсуждения представленных проектов документов и формирование специализированного направления деятельности в рамках ТК 194 для перехода к системной работе по формированию нормативно-технического регулирования во взаимодействии с ключевыми игроками отрасли и органами власти»,

– отметил заместитель директора АНО «Платформа НТИ», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

В состав серии входят следующие проекты нормативно-технических документов:

«Система киберфизическая. Открытые системы промышленной автоматизации. Открытые распределенные системы управления. Термины и определения»;

«Система киберфизическая. Открытые системы промышленной автоматизации. Открытые распределенные системы управления. Общая архитектура, интерфейсы и основные требования»

«Мы уже сделали первые шаги на пути создания систем управления нового поколения. Накопленный опыт позволил нам создать открытые стандарты, которые станут еще одним эффективным способом для кооперации технологических лидеров нашей промышленности. Со своей стороны, готовы и дальше работать над нормативно-методологическим развитием промышленной автоматизации»,

– сообщил начальник департамента ИТ, автоматизации и телекоммуникаций «Газпром нефти» Антон Думин.

Разработка национальных стандартов цифровых технологий, включая технологии Умного производства и межмашинного взаимодействия (Интернета вещей) ведется на базе Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» (ТК 194). К настоящему моменту в соответствующих национальных стандартах нашли свое отражения серии стандартов Умного производства, Цифровых двойников, а также целая линейка протоколов, включая NB-IoT (Narrow Band Internet of Thing), LoRaWAN RU, NB-Fi (Narrow Band Fidelity), МИРТ, OpenUNB (Open Ultra-Narrowband), серия стандартов экосистемы OpenRAN (Open Radio Access Network) и другие.

Работа над проектами стандартов осуществлялась в 2023 – 2024 гг. и в первом полугодии 2025 года они были представлены на процедуру публичного обсуждения.

Публичное обсуждение представленных проектов первых национальных стандартов в области ОРСУ продлится до 30 июня 2025 года. После этого документы пройдут согласование в Техническом комитете 194 «Кибер-физические системы» и будут вынесены на утверждение в Росстандарт.

С текстом указанных проектов и материалами для подачи комментариев в ходе публичного обсуждения можно ознакомиться на официальном сайте Технического комитета «Кибер-физические системы».