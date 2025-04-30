Четыре грани кабельного бизнеса во втором спецвыпуске RusCable Insider Cabex 2025

11 часов назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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Четыре точки зрения на кабельный бизнес. Самый быстрорастующий бренд кабельного оборудования Habsans, кабельный завод будущего ГК "Москабельмет", сверхкабели и сверхматериалы "Росатом МеталлТех" и внешнее восприятие кабельной индустрии от организаторов выставки. 17 интервью, подкастов и хайлайтов с выставки Cabex. Мнения, аналитика и реальность кабельного бизнеса в специальном формате и больше 5 часов эксклюзивного аудио и видеоконтента проекта "Открытая студия Cabex 2025" от команды RusCable.Ru и Kabel.FM.

Читайте в номере:

  • Расти как Habsans, делать как Habsans, радоваться, как Habsans. Секрет успеха кабельного бренда.
  • Чем похожи ГК "Москабельмет" и "Росатом МеталлТех". И те, и другие видят потенциал в инновациях.
  • Кабельщики не такие, как все. По крайней мере, так кажется со стороны.
  • Яркие стенды, экспоненты и премьеры выставки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, СКАТ, ГОСТКАБЕЛЬ, ГЕРДА, ОПТИЭНЕРГО.
  • Главные новости кабельного бизнеса за март в коротком дайджесте
  • Эксклюзивы Cabex 2025 в подкастах и видео, которые будут актуальны не один год.

Читайте второй спецвыпуск журнала RusCable Insider о главной выставке кабельной индустрии Cabex 2025!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №361—  Cabex 2025 Special #2

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