Федеральные дорожники приступили к капитальному ремонту трассы Р-258 «Байкал» в Республике Бурятия

В Бурятии федеральные дорожники приступили к капитальному ремонту ключевых участков федеральной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита. В частности, работы проводятся вблизи поселков Танхой и Выдрино Кабанского района республики на двух отрезках: с 183-го по 191-й км и с 191-го по 214-й км.

Проект капитального ремонта трассы разделен на несколько этапов. Частичный ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году, а завершение всего объема работ намечено на 2026-й.

В настоящее время на участке км 183 – км 191 выполняются работы по фрезерованию дорожного покрытия и замене пучинистых грунтов в рабочем слое. На следующем этапе специалистам предстоит устроить дорожную одежду согласно проектной документации.

Кроме того, в ближайшее время подрядная организация приступит к аналогичным работам на участке трассы км 191– км 214.

Всего к окончанию текущего дорожно-строительного сезона в нормативное состояние запланировано привести более 11 км дорожного полотна трассы Р-258 «Байкал». Специалисты проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, заменят слабые грунты в основании дорожной одежды и уширят насыпь земляного полотна.

Капитальный ремонт дороги существенно повысит качество транспортного сообщения по трассе Р-258 «Байкал», которая является единственной артерией, соединяющей запад и восток России. Обновленное дорожное полотно обеспечит безопасность дорожного движения и создаст комфортные условия для передвижения как местных жителей, так и туристов, активно посещающих регион.

Для обеспечения бесперебойного движения на участках, где проводится ремонт, специалистами были установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. Кроме того, организовано реверсивное движение, что позволяет минимизировать заторы и обеспечить безопасность водителей и пешеходов в условиях временных ограничений. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить комфортное передвижение по трассе.