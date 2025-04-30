GENESIS дебютировал на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте
Производитель инновационных компаундов GENESIS впервые принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» 2025, которая прошла в Ташкенте на площадке CAEx Uzbekistan. Мероприятие, объединившее ключевых игроков промышленного сектора, длилось три дня (28-30 апреля) и стало для компании важной площадкой для укрепления международных связей.
Первый опыт в статусе экспонента
Участие в выставке состоялось в рамках коллективной экспозиции Российского экспортного центра (РЭЦ).
«Всегда было интересно погрузиться в такой формат изнутри. „Иннопром“ впечатлил масштабом, а поддержка со стороны РЭЦ сделала наше участие максимально эффективным», — поделились представители GENESIS .
На стенде компании особое внимание привлекла новинка — безгалогеновые кабельные компаунды GELEN HFFR 400. Специалисты провели переговоры с зарубежными партнёрами, обсудив не только текущие проекты, но и перспективные разработки в области полимерных материалов.
Новые горизонты для бизнеса
Несмотря на межотраслевой характер выставки, GENESIS смог найти компании, заинтересованные в испытании инновационных продуктов.
«Мы активно взаимодействуем с клиентами на их площадках, но такие мероприятия открывают уникальные возможности для диалога и поиска новых решений», — отметили в компании.
Контекст: промышленное сотрудничество как ответ на вызовы
V Международная выставка «Иннопром. Центральная Азия» стала площадкой для диалога о развитии промышленных инноваций. Участие GENESIS в выставке подчеркивает растущий интерес российских производителей к рынкам Центральной Азии и открывает новые перспективы для экспорта высокотехнологичной продукции. Компания намерена продолжать расширять присутствие на международных площадках, укрепляя деловые связи в Евразийском регионе.