На ИТЭР завершилось строительство крупнейшей в мире импульсной магнитной системы

Строительство самой крупной и мощной импульсной магнитной системы в мире завершилось на международной площадке экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, расположенной на юге Франции. Как подчеркнули в пресс-службе организации, создание установки стало возможным благодаря усилиям всех стран-партнеров, при этом существенный вклад внесла Россия.

"Проект ИТЭР завершил создание всех компонентов самой крупной и мощной импульсной сверхпроводящей магнитной системы в мире", - говорится в коммюнике. Центральный соленоид, изготовленный в США, стал последним из созданных элементов системы. Он будет работать совместно с шестью кольцеобразными магнитами полоидального поля (PF), произведенными Россией, Европой и Китаем.

Полностью собранная импульсная магнитная система будет весить почти 3 тыс. тонн и станет "электромагнитным сердцем" термоядерного реактора ИТЭР, позволяя удерживать и придавать форму плазме в камере реактора, которую планируется разогревать до 150 млн градусов по Цельсию, то есть в 10 раз горячее Солнца. Отмечается, что индукция магнитного поля центрального соленоида составит 13 Тесла, что в 280 тыс. раз сильнее магнитного поля Земли.

Вклад России

"Это грандиозное достижение для всего мирового сообщества в совместной реализации проекта ИТЭР", - заявил ТАСС директор Проектного центра ИТЭР (Росатом) Анатолий Красильников, комментируя завершение создания всех элементов магнитной системы. "Это основа, фундамент всей будущей установки, без нее работа ИТЭР в принципе невозможна. Совместными усилиями с международными партнерами мы успешно завершили этот этап, и это наша общая, коллективная заслуга", - подчеркнул он.

Красильников уточнил, что российские предприятия сыграли важную роль в этом процессе и помимо PF-магнита произвели множество других компонентов. В частности Россия в сотрудничестве с европейскими странами произвела 120 тонн ниобий-титанового сверхпроводника, что составляет примерно 40% от общего объема сверхпроводников, необходимых для магнитов полоидального поля ИТЭР. Кроме того, Россия изготовила около 20% сверхпроводников на основе ниобий-оловянного сплава, используемых в магнитах тороидального поля, и произвела гигантские шинопроводы для подачи электроэнергии к магнитам с требуемыми напряжением и током, а также верхние портплаги для секторов вакуумной камеры ИТЭР.

Список российских компаний, участвовавших в создании магнитной системы, включает ряд предприятий Росатома, исследовательские центры Курчатовского института, а также Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности и Средне-Невский судостроительный завод.

"Проект ИТЭР в очередной раз доказал, что вместе мы способны решать задачи невероятной сложности", - заключил собеседник агентства.

Международное сотрудничество

"Уникальность ИТЭР заключается не только в технической сложности, но и в том, что международное сотрудничество выдержало испытание временем и меняющимися политическими реалиями", - сказал гендиректор ИТЭР Пьетро Барабаски.

Как указывает пресс-служба ИТЭР, в 2024 году удалось достичь всех поставленных целей. В организации отмечают, что это является "выдающимся примером геополитического сотрудничества": проект поддерживается семью основными участниками - Китаем, Европой, Индией, Японией, Республикой Кореей, Россией и США, - а компоненты для него производятся на сотнях заводов на трех континентах.

"Объединяя все необходимые для промышленного термоядерного синтеза системы, ИТЭР становится крупнейшей научной лабораторией для стран-участниц, предоставляя критически важные знания и данные для оптимизации коммерческих термоядерных технологий", - заявили в пресс-службе проекта.

ИТЭР - проект международного термоядерного экспериментального реактора, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе на юге Франции. В основе реактора - технология токамак, разработанная в 1950-е годы советскими академиками Игорем Таммом и Андреем Сахаровым. Цель ИТЭР - продемонстрировать научную и техническую возможность получения человечеством термоядерной энергии для мирных целей. Согласно обновленной стратегии развития проекта, первые эксперименты на Международном термоядерном экспериментальном реакторе начнутся в 2034 году, а полноценная работа этой установки намечена на 2039 год.