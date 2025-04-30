Начался капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту Каширского транспортного тоннеля в районе Нагатино-Садовники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. До конца июня этого года проведем капитальный ремонт Каширского транспортного тоннеля, расположенного на развилке Каширского и Варшавского шоссе», — отметил Пётр Бирюков.

Специалисты восстанавливают целостность стен и потолков тоннеля, меняют старую облицовку на новую металлокерамическую, модернизируют системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, а также обновляют деформационные швы. Всего задействовано около 30 работников ГБУ «Гормост» и 65 единиц спецтехники.

Все работы проводятся без полного закрытия сооружения, вводятся поэтапные ограничения.

За последние 14 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта. Это позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для водителей и пешеходов.