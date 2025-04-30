Новый резидент СПВ построит в Приморье рыбзавод мощностью 120 тонн в сутки

Компания «Южморрыбфлот» (входит в группу «Доброфлот») стала резидентом свободного порта Владивосток (СПВ) с инвестиционным проектом, важным для роста обеспечения Дальнего Востока и всей страны рыбной продукцией. В городе Находке будет построен высокотехнологичный завод по переработке минтая и других видов рыб мощностью 120 тонн готовой продукции в сутки. Проект реализуется с использованием механизма инвестиционных квот. Ввод объекта намечен на 3 квартал 2026 года. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект инвестируется 3,1 млрд рублей, создается 325 рабочих мест.

«В составе завода будут функционировать участок производства фарша и участок производства филе, мощность каждого составит 60 тонн в сутки. Отходы производства будут перерабатываться в цехе производству рыбной муки и жира. Сырье для завода будет поставляться с собственного рыбодобывающего флота группы компаний «Доброфлот», что обеспечит полный цикл производства — от добычи до переработки и поставки готовой продукции во все регионы России», - сообщил генеральный директор управляющей организации – группы «Доброфлот» Александр Ефремов.

Он отметил, что создание завода в Находке - важный шаг для развития рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Проект не только увеличит объемы глубокой переработки рыбы, но и внесет значительный вклад в экономику региона, создав сотни новых рабочих мест.

«Создание современного рыбоперерабатывающего завода в Находке - это новые рабочие места и последующие налоговые поступления, а также важный этап в развитии глубокой переработки рыбы на Дальнем Востоке. Проект направлен на увеличение добавленной стоимости в рыбной отрасли и укрепление продовольственной безопасности страны. Важно, что создание новых перерабатывающих мощностей рыбохозяйственного комплекса ведется с применением инструментов господдержки режима СПВ и механизма инвестквот. КРДВ оказывает комплексную поддержку АО „Южморрыбфлот“ и будет сопровождать его на всех этапах реализации», - подчеркнул заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий.

По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1816 проектов, 513 из которых введено в работу. В экономику региона фактически вложено более 500 млрд рублей, создано 48,6 тыс. рабочих мест.

С 1 сентября 2024 года упрощено получение статуса резидента СПВ. Теперь бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта, минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей.