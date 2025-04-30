Почти 2 тыс. км дорог к местам туристического осмотра обновят в этом году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут порядка 2 тыс. км региональных и местных дорог, ведущих к местам туристического осмотра: уникальным природным комплексам, памятникам архитектуры, культовым сооружениям, историческим достопримечательностям. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Качественные дороги играют одну из ключевых ролей в развитии туристической отрасли, обеспечивая доступ как к популярным, так и к новым направлениям, памятным местам и уникальным природным комплексам, повышая безопасность передвижения и комфорт путешествий. Это особенно актуально на сегодняшний день, когда в стране активно развивается внутренний туризм, в том числе автомобильный. Благодаря национальному проекту “Инфраструктура для жизни„ в 2025 году планируем привести в нормативное состояние около 2 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к местам туристического осмотра», – сообщил Марат Хуснуллин.

Развитие внутреннего туризма – одна из ключевых точек роста регионов.

«Качественная инфраструктура может превратить небольшой населённый пункт в популярный туристический центр, ежегодно привлекающий тысячи посетителей. В свою очередь развитие гостиничного бизнеса, ресторанного сектора и сферы развлечений обеспечивает новые рабочие места, увеличивает доходы местных жителей и способствует общему процветанию региона. В этом году по федеральному проекту “Региональная и местная дорожная сеть„ ремонтные работы пройдут на 434 объектах, входящих в туристические маршруты», – отметил Министр транспорта Роман Старовойт.

Транспортная доступность важна для путешественников не меньше, чем сервис и комфортное размещение. Именно поэтому в последние годы обновлению таких дорог уделялось особое внимание.

«За шесть лет реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги„ удалось привести в нормативное состояние более 9,7 тыс. км туристических маршрутов, это порядка 2 тыс. объектов – участков автодорог и искусственных сооружений. Добираться до многих достопримечательностей стало быстрее и комфортнее, многие интересные места стали популярнее, потому что теперь туда ведёт хорошая дорога. Большая совместная работа федеральных и региональных проектных команд по обновлению туристических маршрутов продолжится в новом нацпроекте “Инфраструктура для жизни„ и будет направлена на достижение главной цели – повышение качества жизни россиян», – подчеркнул заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Республике Северная Осетия – Алания благодаря нацпроекту продолжается реконструкция одного из важнейших региональных объектов – тоннеля на 21-м км трассы Чикола – Мацута – Комы-Арт. Его протяжённость составляет 269 м. Сейчас специалисты проводят окончательную отделку обновлённого искусственного сооружения и готовят его к сдаче в эксплуатацию.

Маршрут, проходящий по этой дороге, обеспечивает транспортную доступность к одному из самых живописных и экологически значимых районов региона, открывая доступ к уникальным природным ландшафтам, историко-культурным объектам и туристическим базам республики. Например, в высокогорной части Дигорского ущелья, куда ведёт трасса, расположено восемь туристических баз и альпинистских лагерей. К тому же здесь путешественники могут посетить такие культурные и природные памятники, как смотровая площадка «Орлиное гнездо», Караугомский ледник, термальные источники «Тамиск» и памятник Уастырджи.

В Республике Крым благодаря нацпроекту продолжается капитальный ремонт участка трассы Алушта – Судак – Феодосия протяжённостью 20 км. Это один из самых живописных маршрутов Крыма, который пролегает вдоль побережья и горных массивов.

В Костромской области в этом году отремонтируют подъезд к деревне Медведки протяжённостью 3,2 км. Дорога, соединяющая населённый пункт с трассой Кострома – Сусанино – Буй, ведёт к старейшему конезаводу, основанному в 1891 году в Медведках купцом Скалозубовым. Построенные здесь здания конюшен с уникальным манежем шатрового типа не имеют аналогов в России, являются архитектурным памятником федерального значения.