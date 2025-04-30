СПЕЦКАБЕЛЬ поставит в Казахстан кабель для промышленной автоматизации

Московский завод «Спецкабель», российский производитель кабельной продукции, завершил участие в бизнес-миссии в Казахстане, организованной Центром «Моспром» с 21 по 24 апреля. «Моспром» оказал заводу «Спецкабель», как и другим участникам миссии, всестороннюю поддержку, охватывающую все аспекты международной деятельности: от планирования поездки до организации встреч с потенциальными партнерами.

Выбор Казахстана в качестве места проведения бизнес-миссии неслучаен. Эта страна представляет собой динамично развивающийся рынок с большим потенциалом для российских компаний, и «Спецкабель», имея здесь трехлетний опыт работы, стремится расширить присутствие и укрепить рыночные позиции. Миссия охватила два крупнейших города Казахстана – Алматы и Астану, что позволило участникам ознакомиться с разными региональными аспектами рынка.

Десять московских компаний, включая завод «Спецкабель», продемонстрировали широкий спектр продукции. Экспозиция включала современные промышленные датчики, высокотехнологичные клапаны и насосы, передовое медицинское оборудование, а также разработки в области 3D-печати и кабелей для промышленной автоматизации.

Однако участие в бизнес-миссии – это не только демонстрация продукции. Важная составляющая успеха – установление новых контактов и укрепление связей. Представители «Спецкабеля» смогли провести ряд продуктивных встреч с ключевыми игроками казахстанского рынка. Среди значимых событий следует отметить переговоры с представителями Союза машиностроителей Казахстана. Это позволило «Спецкабелю» получить информацию о тенденциях развития отрасли в Казахстане, оценить конкурентную среду и наладить контакты с крупнейшими потребителями кабельной продукции.

Результатом участия кабельного завода в бизнес-миссии стали договоренности с компанией Pes Global, крупнейшим поставщиком технологических материалов и оборудования для горнодобывающей промышленности Казахстана. В результате переговоров «Спецкабель» поставит Pes Global пробную партию излучающего коаксиального кабеля, предназначенного для организации надежной телефонной и радиосвязи в сложных условиях подземных горных работ.

Поездка открыла для «Спецкабеля» новые перспективы на международном рынке. Детальная проработка встреч, предоставление необходимой информации и логистическая поддержка со стороны «Моспрома» обеспечили продуктивное использование времени и ресурсов представителями «Спецкабеля». Это подтверждает значимость государственной поддержки российских компаний в выходе на международные рынки.