Восьмое вручение премии Председателя Совета директоров Группы Компаний «Оптикэнерго» Э.А. Боксимера

Под руководством Э.А. Боксимера состоялось торжественное награждение победителей премии Группы компаний "Оптикэнерго" накануне праздника Весны и Труда за достижения первого квартала текущего года.

Всего было выдвинуто десять интересных рационализаторских предложений от 25 сотрудников предприятия. Инициативы охватывали широкий спектр направлений — от повышения эффективности работы оборудования и оптимизации расхода материалов до значительного сокращения производственных расходов и даже внедрения инновационных технологий искусственного интеллекта в производственный процесс.

Особенностью мероприятия стало появление женщин среди лауреатов премии, что произошло впервые за всю историю её существования.

Премией I категории награждаются:

Илюшкин Сергей – заместитель генерального директора – технический директор; Бабакаева Елена – заместитель технического директора по информационным технологиям; Гордеев Дмитрий – инженер-программист; Пашков Максим – инженер электронной техники; Мясин Владислав – инженер электронной техники за предложение «Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) для выявления дефектов на наклонной линии N1». Реализация системы контроля качества на основе искусственного интеллекта открывает новые горизонты для оптимизации производственного процесса.

Премией II категории награждаются:

Гулимов Юрий – главный механик; Грошев Вадим – инженер- конструктор; Хайдуков Алексей – мастер по механике за предложение «Модернизация приемника ISLP и отдатчика линии ILP». Новая конструкция повышает надежность производства и сокращает трудозатраты при смене барабанов.

Касаткин Александр – начальник отдела по модернизации оборудования; Войнов Павел – заместитель главного энергетика по тепловодоснабжению за предложение «Модернизация вентиляторных градирен Тепломаш ГРД-50Н в цехе N1, N2». Решение позволило значительно снизить потребление электроэнергии и воды, улучшить охлаждение и высвободить мощности для нового оборудования.

Премией III категории награждаются:

Минстрюкова Анжела – заместитель генерального директора по производству; Юдин Дмитрий – начальник цеха N 7 за предложение «Снижение расходов на материал при чистке экструдеров на наклонной линии N1,2». Инициатива позволяет сохранить технологическую эффективность очистки, но при этом снизить затраты на материал. Такой подход оптимизирует производственные расходы без ущерба для качества процесса.

Благодарим учредителей за проявленную заботу о коллективе и стремление создать оптимальные условия для работы, а сотрудников – за профессиональный энтузиазм и преданность делу!