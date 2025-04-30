Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 38-е заседание Федерального штаба по газификации. В нём приняли участие представители Минэнерго, «Газпрома», «Газпром межрегионгаза», Федеральной антимонопольной службы, а также власти регионов.

В рамках заседания федерального штаба участники обсудили ход исполнения программы догазификации в 2025 году, в том числе планы по наращиванию темпов догазификации территорий садовых товариществ (СНТ) и проведению газа для котельных в субъектах Российской Федерации.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз» на конец апреля 2025 года, с начала действия программы догазификации в 2021 году на подключение газа принято более 2 млн заявок от домохозяйств, из них 84,9 тыс. – с января по апрель 2025 года. Создана техническая возможность подключения газа в 1,62 млн случаев, более 92 тыс. из них – за первые четыре месяца текущего года. Заключено 1,49 млн договоров (свыше 84 тыс. – в 2025 году), до границ участков исполнено 1,25 млн подключений (75,5 тыс. из них в январе – апреле 2025 года). В более чем 858 тыс. домов уже поступает газ. До конца 2025 года к газу будет подключено ещё 1,1 млн домовладений.

К настоящему времени свои обязательства в рамках программ развития газоснабжения на 2021–2025 годы полностью выполнили Пензенская, Брянская и Орловская области, а также Чувашская Республика.

По данным Минэнерго, среднее количество заключённых договоров от числа принятых заявок по всем категориям догазификации (ИЖС, СНТ и котельные) сегодня составляет 96%.

На конец апреля на догазификацию домов в СНТ поступило 36,1 тыс. заявок и еще 1 тыс. – на газификацию котельных. В 6,5 тыс. домов в СНТ газ проведён до границ участков, в 2,7 тыс. домов уже работают газовые плиты. 200 котельных также успешно переведены на газ.

Медицинские и образовательные организации подали 1651 заявку на догазификацию, заключили 993 договора. До границ участка газ проведён в 634 случаях, выполнено 214 подключений.

«Показатели подведения газа до границ участков сегодня составляют 85% от числа заключённых договоров. Но необходимо улучшать ситуацию по подключению домовладений. Это работа непосредственно субъектов Федерации на региональных штабах по газификации, поскольку касается возможностей предоставления жителям по доступным ценам внутридомового оборудования и качественных услуг по подключению участков к газу», – сказал Александр Новак.

Вице-премьер поручил «Газпрому» совместно с региональными властями активизировать процесс инвентаризации СНТ и ускорить исполнение заявок на газификацию в домах садовых товариществ по уже заключённым договорам. Также он поручил проанализировать условия выполненных подключений до границ участков и внутри домов в СНТ, чтобы расширить потенциал их газификации.

Региональным властям необходимо оперативно подать заявки в Минэнерго для согласования поступления средств для предоставления субсидий льготным категориям граждан на проведение газа в дома.

Властям регионов поручено подготовить котельные к приёму газа и отчитаться о проведении этой работы.