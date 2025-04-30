Глава Хакасии и генеральный директор «Россети Сибирь» рассмотрели планы по развитию электроэнергетики республики

Глава Хакасии Валентин Коновалов и генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков провели рабочую встречу. Обсудили завершение осенне-зимнего периода, реализацию федерального проекта «Чистый воздух», развитие электросетевого комплекса и необходимые для этого условия.

Генеральный директор «Россети Сибирь» отметил, что в филиале «Хакасэнерго» дан старт реализации ремонтной программы, основной объем работ будет проведен традиционно после завершения отопительного сезона. При этом Антон Дьячков заострил внимание, что в этом году энергетики направили финансирование только на самые основные мероприятия для поддержания электроснабжения региона.

«В республике необходимо в краткосрочной перспективе выйти на стабильную реализацию технологического присоединения, обеспечить мероприятия по повышению надежности электроснабжения, в том числе выполнить реконструкцию трансформаторных и высоковольтных подстанций, линий электропередачи. Это потребует формирования совместного с регионом плана развития», – заявил генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков.

Глава Хакасии отметил, что у правительства республики и у энергокомпании цели одни – это обеспечение надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса, его модернизация прежде всего в интересах потребителей.

«Важно обеспечить баланс между интересами жителей и энергетиков. Задача сложная, но я уверен, что профессиональный опыт руководителя компании поможет в ее решении. Мы настроены на дальнейшее конструктивное сотрудничество и, безусловно, заинтересованы в развитии электросетевого комплекса - как в ремонтах, так и в строительстве новых подстанций и линий», – подчеркнул Валентин Коновалов.

Стороны рассмотрели возможные параметры по достижению поставленных целей: повышению надёжности электроснабжения региона и подготовке объектов к переходу на электроотопление в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух».