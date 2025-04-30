Готов фундамент Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге

На строительстве Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге завершен важный этап работ: специалисты Нацпроектстроя завершили возведение фундамента всех 10 опор, устроили все буронабивные сваи и ростверки опор.

«Строительство идет с опережением графика. В настоящий момент общая готовность переправы достигла 34%. Планируем к 2028 году завершить мегапроект, а рабочее движение открыть еще раньше - в 2027 году», - подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Возведены 7 из 10 опор сооружения, готовность опор составляет 74%, а общая готовность пролетных строений будущей переправы составляет 35%. На стапеле, расположенном на Перевозной набережной, укрупнено уже 95% металлоконструкций разводного пролета моста. Монтаж начнется в пролете 5-6 после завершения навигации этого года. На развязке новой магистрали с проспектом Обуховской обороны установлено 80% буронабивных свай. Также продолжается сооружение развязки на пересечении с Дальневосточным проспектом.



На строительстве масштабного инфраструктурного объекта задействовано более 500 специалистов и 87 единиц строительной техники из филиалов АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд-90, Мостоотряд-99 и Мостоотряд-22.