«Интер РАО – Электрогенерация» в первом квартале 2025 года увеличило производство электроэнергии

7 часов назад
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Источник:
АО Интер РАО – Электроген...
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за I квартал 2025 года.

Показатель*

I квартал 2025 г.

I квартал 2024 г.

Изменение, %

Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт

22022,986

21691,773

1,5

Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч

5418,826

5402,726

0,3

Выработка электроэнергии, млн кВт*ч

26882,191

25736,704

4,5

Коэффициент использования установленной мощности, %

56,51

54,42

3,8

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал

1882,103

1768,743

6,4

Топливный баланс, % Газ/уголь/мазут

85,27 / 14,68 / 0,05

84,90 / 15,06 / 0,04

0,37 / -0,38 / 0,01

 

*Включая АО «Нижневартовская ГРЭС», а также электростанции в Калининградской области и ООО «Каширская ГРЭС» филиал ЮУГРЭС.

Выработка электроэнергии электростанциями АО «Интер РАО – Электрогенерация» в первом квартале 2025 года составила 26,9 млрд кВт*ч, что выше аналогичного показателя 2024 года на 4,5%. На увеличение производства электрической энергии электростанциями компании «Интер РАО - Электрогенерация» повлияла конъюнктура на рынке на сутки вперёд в результате снижения на 4,5% выработки атомных электростанций и на 11,1% выработки гидроэлектростанций. В связи с чем оказалось востребованным генерирующее оборудование ТЭС.

Кроме того, на увеличении выработки электроэнергии электростанциями компании «Интер РАО - Электрогенерация» сказался ввод в мае 2024 года и в феврале 2025 года двух модернизированных энергоблоков. 

При этом, в связи с теплой погодой, в первом квартале 2025 года произошло снижение потребления электроэнергии по России на 1,7% (на 2,7% - с учетом 29 февраля високосного 2024 года). 

Отпуск тепловой энергии, по сравнению с первым кварталом 2024 года, увеличился на 6,4%, с 1768,743 тыс. Гкал до 1882,103 тыс. Гкал. Рост показателя связан с увеличением отпуска Северо-Западной ТЭЦ в адрес ГУП «ТЭК СПб» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Интер РАО». 

В рамках ремонтной кампании на электростанциях АО «Интер РАО – Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС» завершены:

  • Капитальные ремонты одной паровой турбины мощностью 800 МВт и одного парового котла паропроизводительностью 2650 т/ч;
  • Текущие ремонты семи паровых и газовых турбин суммарной мощностью 1257,5 МВт, четырёх паровых котлов и котлов-утилизаторов суммарной паропроизводительностью 2304,6 т/ч. 

Топливный баланс за первые три месяца 2025 года в сравнении с первым кварталом 2024 года изменился следующим образом: доля природного газа увеличилась на 0,37% и составила 85,27%, доля угля снизилась на 0,38%, до 14,68%, доля жидкого топлива выросла на 0,01% и составила 0,05%.

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