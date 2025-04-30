«Интер РАО – Электрогенерация» в первом квартале 2025 года увеличило производство электроэнергии
АО «Интер РАО – Электрогенерация» опубликовало итоги производственной деятельности за I квартал 2025 года.
|
Показатель*
|
I квартал 2025 г.
|
I квартал 2024 г.
|
Изменение, %
|
Установленная электрическая мощность на конец периода, МВт
|
22022,986
|
21691,773
|
1,5
|
Установленная тепловая мощность на конец периода, Гкал/ч
|
5418,826
|
5402,726
|
0,3
|
Выработка электроэнергии, млн кВт*ч
|
26882,191
|
25736,704
|
4,5
|
Коэффициент использования установленной мощности, %
|
56,51
|
54,42
|
3,8
|
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал
|
1882,103
|
1768,743
|
6,4
|
Топливный баланс, % Газ/уголь/мазут
|
85,27 / 14,68 / 0,05
|
84,90 / 15,06 / 0,04
|
0,37 / -0,38 / 0,01
*Включая АО «Нижневартовская ГРЭС», а также электростанции в Калининградской области и ООО «Каширская ГРЭС» филиал ЮУГРЭС.
Выработка электроэнергии электростанциями АО «Интер РАО – Электрогенерация» в первом квартале 2025 года составила 26,9 млрд кВт*ч, что выше аналогичного показателя 2024 года на 4,5%. На увеличение производства электрической энергии электростанциями компании «Интер РАО - Электрогенерация» повлияла конъюнктура на рынке на сутки вперёд в результате снижения на 4,5% выработки атомных электростанций и на 11,1% выработки гидроэлектростанций. В связи с чем оказалось востребованным генерирующее оборудование ТЭС.
Кроме того, на увеличении выработки электроэнергии электростанциями компании «Интер РАО - Электрогенерация» сказался ввод в мае 2024 года и в феврале 2025 года двух модернизированных энергоблоков.
При этом, в связи с теплой погодой, в первом квартале 2025 года произошло снижение потребления электроэнергии по России на 1,7% (на 2,7% - с учетом 29 февраля високосного 2024 года).
Отпуск тепловой энергии, по сравнению с первым кварталом 2024 года, увеличился на 6,4%, с 1768,743 тыс. Гкал до 1882,103 тыс. Гкал. Рост показателя связан с увеличением отпуска Северо-Западной ТЭЦ в адрес ГУП «ТЭК СПб» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Интер РАО».
В рамках ремонтной кампании на электростанциях АО «Интер РАО – Электрогенерация» и АО «Нижневартовская ГРЭС» завершены:
- Капитальные ремонты одной паровой турбины мощностью 800 МВт и одного парового котла паропроизводительностью 2650 т/ч;
- Текущие ремонты семи паровых и газовых турбин суммарной мощностью 1257,5 МВт, четырёх паровых котлов и котлов-утилизаторов суммарной паропроизводительностью 2304,6 т/ч.
Топливный баланс за первые три месяца 2025 года в сравнении с первым кварталом 2024 года изменился следующим образом: доля природного газа увеличилась на 0,37% и составила 85,27%, доля угля снизилась на 0,38%, до 14,68%, доля жидкого топлива выросла на 0,01% и составила 0,05%.