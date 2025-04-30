Получен сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021 на сварочное стыковое оборудование ПОЛИВЕЛД

7 часов назад
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Источник:
Группа ПОЛИПЛАСТИК
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Сварочные аппараты ПОЛИВЕЛД производятся по ТУ 27.9031-120-73011750-2024 «Оборудование для сварки нагретым инструментом встык полимерных трубопроводных систем» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем».

Сертификация осуществляется по инициативе заявителя для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций в системе добровольной сертификации. Таким образом, полученный сертификат подтвердил соответствие оборудования, производимого Группой ПОЛИПЛАСТИК, жестким требованиям действующего государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021.

В частности, оборудование обеспечивает жесткость и прочность при повышенных нагрузках, температура контактной поверхности нагревательного инструмента регулируется с точностью до ±7 °С.

Полученный сертификат повышает конкурентоспособность сварочного оборудования ПОЛИВЕЛД на рынке и укрепляет доверие потребителей.

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