Получен сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021 на сварочное стыковое оборудование ПОЛИВЕЛД

Сварочные аппараты ПОЛИВЕЛД производятся по ТУ 27.9031-120-73011750-2024 «Оборудование для сварки нагретым инструментом встык полимерных трубопроводных систем» в соответствии с ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем».

Сертификация осуществляется по инициативе заявителя для установления соответствия национальным стандартам, стандартам организаций в системе добровольной сертификации. Таким образом, полученный сертификат подтвердил соответствие оборудования, производимого Группой ПОЛИПЛАСТИК, жестким требованиям действующего государственного стандарта ГОСТ Р ИСО 12176-1-2021.

В частности, оборудование обеспечивает жесткость и прочность при повышенных нагрузках, температура контактной поверхности нагревательного инструмента регулируется с точностью до ±7 °С.

Полученный сертификат повышает конкурентоспособность сварочного оборудования ПОЛИВЕЛД на рынке и укрепляет доверие потребителей.