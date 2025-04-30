«Россети Ленэнерго» отремонтировали 346 подстанций и более 880 км ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В рамках ежегодной ремонтной программы специалисты «Россети Ленэнерго» за первые три месяца 2025 года выполнили ремонт 346 трансформаторных подстанций (ТП), 884 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и 11 км кабельных ЛЭП, а также расчистили 246 гектар просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики отремонтировали 121 ТП, 28 км воздушных и 10 км кабельных ЛЭП, расчистили 98 га просек. В Ленинградской области выполнен ремонт 225 ТП, 856 км воздушных и 1 км кабельных ЛЭП, расчищено 148 га просек. Также на энергообъектах компании заменено 4 367 изоляторов, отремонтировано 150 выключателей.

Напомним, всего в 2025 году энергокомпания планирует направить 5,7 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в двух регионах обслуживания.

Мероприятия выполняются в соответствии с графиком и направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений на энергообъектах и времени их устранения.