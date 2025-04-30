«Россети Ленэнерго» повысили надежность электросетевого комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области

«Россети Ленэнерго» улучшают показатели надежности электроснабжения потребителей на территории обслуживания компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения подачи электроэнергии.

В I квартале 2025 года компания улучшила нормативные значения индексов, установленные региональной энергетической комиссией, по Санкт-Петербургу в части SAIDI на 18%, SAIFI – на 29%, по Ленинградской области на 27% и 40% соответственно.

Показатели SAIDI (средняя продолжительность перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение общей продолжительности длительных ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) и SAIFI (среднее количество длительных перерывов электроснабжения на одного потребителя в год или отношение количества ежегодных перерывов в работе системы к общему количеству потребителей) – международные индексы надежности IEEE (Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике).