«Россети Московский регион» подключили к электрическим сетям аграрное предприятие в Павловском Посаде

Энергетики филиала «Россети Московский регион» - «Восточные электрические сети» подключили к электросетям аграрное предприятие в деревне Козлово Павлово-Посадского городского округа. Присоединение осуществлено по третьей категории надежности с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществлено технологическое присоединение - 0,4 кВ.

Для осуществления присоединения энергетики Орехово-Зуевского РЭС Восточных электрических сетей построили воздушную линию 10 кВ на железобетонных опорах, протяженностью 20 м, линейный разъединитель, смонтировали трансформаторную подстанцию мачтового типа 160 кВА, воздушную линию 0,4 кВ на железобетонных опорах протяженностью 5 м.

Выполненные работы позволят начать работу новому аграрному предприятию и создадут рабочие места для жителей деревни Козлово и близлежащих населенных пунктов.