«Терра-Ток» изучает новые инструменты для развития бизнеса
Группа «Терра-Ток» приняла участие в закрытом мероприятии Яндекса «Креатив Продажи Деньги», где особое внимание было уделено рекламным технологиям и возможностям для роста продаж.
Представители Группы посетили ежегодное закрытое мероприятие Яндекса «Креатив Продажи Деньги», посвящённое новым трендам в бизнесе и маркетинге. Форум собрал ведущих предпринимателей, маркетологов и экспертов digital-индустрии для обмена опытом и обсуждения стратегий развития бизнеса.
В рамках встречи спикеры Яндекса поделились опытом ведения бизнеса, инструментами продвижения, особое внимание было уделено рекламным технологиям и возможностям для роста продаж.
«Участие в таком мероприятии — это не только возможность перенять лучшие практики, но и шанс оценить новые инструменты для развития бизнеса. Мы благодарны Яндексу за полезный контент и вдохновляющие идеи, которые обязательно внедрим в нашу работу», — отмечает директор Группы «Терра-Ток» Александр Мыкальников.