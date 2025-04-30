«Терра-Ток» изучает новые инструменты для развития бизнеса

Группа «Терра-Ток» приняла участие в закрытом мероприятии Яндекса «Креатив Продажи Деньги», где особое внимание было уделено рекламным технологиям и возможностям для роста продаж.

Представители Группы посетили ежегодное закрытое мероприятие Яндекса «Креатив Продажи Деньги», посвящённое новым трендам в бизнесе и маркетинге. Форум собрал ведущих предпринимателей, маркетологов и экспертов digital-индустрии для обмена опытом и обсуждения стратегий развития бизнеса.

В рамках встречи спикеры Яндекса поделились опытом ведения бизнеса, инструментами продвижения, особое внимание было уделено рекламным технологиям и возможностям для роста продаж.