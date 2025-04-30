«Терра-Ток» изучает новые инструменты для развития бизнеса

9 часов назад
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Источник:
ГК Терра-Ток
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Группа «Терра-Ток» приняла участие в закрытом мероприятии Яндекса «Креатив Продажи Деньги», где особое внимание было уделено рекламным технологиям и возможностям для роста продаж.

Представители Группы посетили ежегодное закрытое мероприятие Яндекса «Креатив Продажи Деньги», посвящённое новым трендам в бизнесе и маркетинге. Форум собрал ведущих предпринимателей, маркетологов и экспертов digital-индустрии для обмена опытом и обсуждения стратегий развития бизнеса.

В рамках встречи спикеры Яндекса поделились опытом ведения бизнеса, инструментами продвижения, особое внимание было уделено рекламным технологиям и возможностям для роста продаж.

«Участие в таком мероприятии — это не только возможность перенять лучшие практики, но и шанс оценить новые инструменты для развития бизнеса. Мы благодарны Яндексу за полезный контент и вдохновляющие идеи, которые обязательно внедрим в нашу работу», — отмечает директор Группы «Терра-Ток» Александр Мыкальников.

 

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Терра-Ток
Группа Компаний «Терра-Ток» - российская энергетическая управляющая компания с собственным производством полного цикла. Разработчик и производитель электротехнического оборудования, производственного оборудования, систем автоматизации, роботизированных линий и комплексов, зарядных станций для электромобилей. Компания является разработчиком шинопровода «Bafen» с эксклюзивным правом на реализацию системы; разработчиком и производителем автоматизированных производственных линий для собственного производства.