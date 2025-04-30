Новая бизнес-миссия «Завода Москабель» прошла в Казахстане

Продуктивные встречи, новые партнерские связи и расширение экспорта: делегация «Завода Москабель» совершила новую деловую поездку в Казахстан. С 21 по 24 апреля предприятие участвовало в международной бизнес-миссии, которая прошла в крупнейших деловых центрах страны — Астане и Алматы.

Не успели специалисты «Завода Москабель» вернуться с недавней бизнес-миссии в Баку, как уже отправились в новую зарубежную деловую поездку. В мероприятии, организованном Центром поддержки экспорта Москвы «Моспром» в Республике Казахстан, приняли участие директор по продажам Александр Рублев, директор по развитию Сергей Кислюк и региональный представитель предприятия Виктор Бородавченко.

Насыщенная программа

Официальная часть форума состоялась в первый день мероприятия, в конференц-зале отеля Saad Hotel Astana. С приветственным словом выступили: главный специалист Управления экспортной деятельности АНО «Моспром» Алисия Изутина и главный специалист-эксперт Торгового представительства РФ в Республике Казахстан Кирилл Базегский.

В ходе встречи прошли презентации компаний-участников, а также обсуждались ключевые вопросы российско-казахстанского промышленного сотрудничества, в том числе особенности экспорта в РК, развитие совместных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, перспективы кооперации в области энергосбережения и цифровизации.

На протяжении всех четырех дней проходили индивидуальные B2B-переговоры московских компаний с потенциальными партнерами, а также посещение Международного выставочного центра «EXPO». Представители «Завода Москабель» провели десятки встреч, по итогам которых был достигнут ряд договоренностей о дальнейшем взаимодействии, обсуждены перспективы сотрудничества и возможные проекты. Предприятие представило зарубежным коллегам широкий спектр своих передовых решений: силовые и специальные кабели, монтажные и шахтные кабели, кабельные системы мониторинга для разных отраслей промышленности.

Диалоги с бизнесом и властью

Участие в подобных миссиях давно стало для «Завода Москабель» важной частью экспортной стратегии. Здесь формируются новые партнерские связи, ведутся переговоры с представителями бизнеса и власти, обсуждаются вызовы и возможности отрасли. Как один из лидеров кабельного производства в России, «Москабельмет» демонстрирует высокий уровень технологического развития, предлагает уникальные решения для самых разных отраслей — от энергетики до строительства, и неизменно вызывает интерес у зарубежных партнеров. Ранее предприятие представляло российскую промышленность в Бахрейне, в Саудовской Аравии, а буквально месяц назад, как уже говорилось, участвовало в мероприятии по укреплению торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном.

Перспективные рынки — рядом

Казахстан — один из важнейших и перспективных рынков для российской промышленной продукции. Высокие темпы роста экономики, модернизация инфраструктуры, потребность в надежных и инновационных инженерных решениях делают страну логичным и стратегически важным направлением экспансии. «Завод Москабель», как один из лидеров отрасли, предлагает решения, которые соответствуют этим требованиям и отвечают задачам нового технологического уклада.

«Завод Москабель» выражает искреннюю благодарность Центру поддержки экспорта Москвы «Моспром» за организацию бизнес-миссии, за профессионализм, внимательное сопровождение и создание возможностей для развития международного сотрудничества. Благодаря подобным инициативам российские производители получают реальный выход на новые рынки и поддержку на всех этапах экспортной деятельности.