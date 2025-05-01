Кабельная повестка RusCable.Ru на май. Кабель Победы, пермский вояж, открытие Китая и подготовка к Проволоке 2025

Май традиционно полон праздников и выходных, но для команды RusCable.Ru это время высокой активности. Несмотря на шашлыки, дачи и первомайские открытки, новостной фон в кабельной отрасли продолжает сгущаться: за Днем Победы последует период, когда все внезапно вспоминают, что «месяц короткий, а план надо выполнять». Редакция уже работает над проектами «По ГОСТям», готовится к поездке в Пермь на Камский кабель вместе с АЭК, и вместе с ChinaCable.Ru планирует материалы о производителях оборудования. Намечаются и изменения в отрасли, эксперты предсказывают повышенную алюминизацию и активность на полимерном фронте. А еще начинается активная подготовка к Проволоке 2025. Обо всем точно узнаете на RusCable.Ru!



Главное в мае:



📍 1–4 мая — длинные выходные. Не все смогут ими насладиться: рынок переживает сложный период. Уже закрылись несколько дилеров, и есть сигналы о возможной остановке крупного кабельного завода. Это тревожный тренд, который мы внимательно отслеживаем.

📍 9 мая — День Победы. Приглашаем посетить виртуальную экспозицию «Кабель Победы» в Музее кабельной промышленности — напоминание о вкладе отрасли в Великую Победу.

📍 12 мая — свежий выпуск журнала RusCable Insider Digest. Вас ждёт аналитика за апрель, в том числе — по нефтегазовому направлению.

📍 20 мая — выездное заседание секции «Силовой кабель» в Перми и визит на Камский кабель. Важнейшее отраслевое событие с участием делегации АЭК и насыщенной деловой программой.

RusCable Live — теперь по понедельникам

Наши эфиры выходят на новую ритмику. Каждую неделю по понедельникам — главные новости, аналитика, анонсы и лучшие сюжеты. В мае обсудим: рынок источников бесперебойного питания (ИБП) — неожиданная, но крайне важная тема; визит в студию крупного дистрибьютора (спойлер: не того, кого вы подумали); а также — репортажи, включения и новые лица отрасли.

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Монтажники, проектировщики, строители и подрядчики в электросфере – это ваш шанс заявить о себе всей отрасли.

В мае мы запускаем акцию: «Те, кто делает рынок своими руками» — проект поддержки и продвижения компаний, которые работают на объектах, прокладывают кабель, строят, монтируют и проектируют.



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