Специальное предложение для тех, кто строит отрасль своими руками
RusCable Media запускает акцию для монтажников, проектировщиков, подрядчиков и строительных организаций в электросфере. С мая мы хотим показать тех, кто делает рынок своими руками — и дать возможность заявить о себе на всю отрасль, привлечь новых клиентов и укрепить репутацию.
RusCable Media – это коммуникационная платформа медиахолдинга РусКабель, которая объединяет отраслевые медиа, спецпроекты, продакшн-студию, радио Kabel.FM, подкасты, телепередачи и PR-решения для электротехнического бизнеса. Подробнее: media.ruscable.ru
🔧 Что входит в предложение:
✔️ Годовая карточка монтажной компании на RusCable.Ru
Информация о компании будет доступна в поиске, а контакты и ключевые компетенции — видны потенциальным заказчикам, партнёрам и инвесторам.
✔️ Размещение рекламных баннеров с охватом 300 000 показов
Бренд компании появится на ведущих отраслевых площадках: в новостях, справочнике, тематических разделах и на главной странице RusCable.Ru.
✔️ Публикация о вашей компании в отраслевом Telegram-канале, на платформе «Переменка» и на профессиональном форуме
Редакция расскажет о сильных сторонах, опыте и надежности компании — это повысит интерес со стороны аудитории и укрепит имидж.
✔️ Бонус — размещение рекламы в июльском номере RusCable Insider Digest
Специальный тематический выпуск будет посвящён строительству, монтажу и проектированию — участие в нём обеспечит внимание именно целевой аудитории.
📈 Какие выгоды получит компания:
- Повышение узнаваемости: компания станет заметной на отраслевом медиарынке, её начнут узнавать и рекомендовать.
- Привлечение клиентов и подрядов: профессиональное PR-сопровождение способствует росту доверия и генерации лидов.
- Укрепление репутации: размещение на RusCable — это признак стабильности, открытости и профессионализма.
- Позиционирование среди профессионалов: участие в проекте усиливает присутствие компании в экспертной среде.
📌 Стоимость участия, все подробности и форма заявки — на странице акции.