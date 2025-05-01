Специальное предложение для тех, кто строит отрасль своими руками

час назад
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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RusCable Media запускает акцию для монтажников, проектировщиков, подрядчиков и строительных организаций в электросфере. С мая мы хотим показать тех, кто делает рынок своими руками — и дать возможность заявить о себе на всю отрасль, привлечь новых клиентов и укрепить репутацию.

RusCable Media – это коммуникационная платформа медиахолдинга РусКабель, которая объединяет отраслевые медиа, спецпроекты, продакшн-студию, радио Kabel.FM, подкасты, телепередачи и PR-решения для электротехнического бизнеса. Подробнее: media.ruscable.ru

🔧 Что входит в предложение:

✔️ Годовая карточка монтажной компании на RusCable.Ru
Информация о компании будет доступна в поиске, а контакты и ключевые компетенции — видны потенциальным заказчикам, партнёрам и инвесторам.

✔️ Размещение рекламных баннеров с охватом 300 000 показов
Бренд компании появится на ведущих отраслевых площадках: в новостях, справочнике, тематических разделах и на главной странице RusCable.Ru.

✔️ Публикация о вашей компании в отраслевом Telegram-канале, на платформе «Переменка» и на профессиональном форуме
Редакция расскажет о сильных сторонах, опыте и надежности компании — это повысит интерес со стороны аудитории и укрепит имидж.

✔️ Бонус — размещение рекламы в июльском номере RusCable Insider Digest
Специальный тематический выпуск будет посвящён строительству, монтажу и проектированию — участие в нём обеспечит внимание именно целевой аудитории.

 

📈 Какие выгоды получит компания:

  • Повышение узнаваемости: компания станет заметной на отраслевом медиарынке, её начнут узнавать и рекомендовать.
  • Привлечение клиентов и подрядов: профессиональное PR-сопровождение способствует росту доверия и генерации лидов.
  • Укрепление репутации: размещение на RusCable — это признак стабильности, открытости и профессионализма.
  • Позиционирование среди профессионалов: участие в проекте усиливает присутствие компании в экспертной среде.

 

📌 Стоимость участия, все подробности и форма заявки — на странице акции.
 

 

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