Балаковская АЭС достигла рекордной выработки электроэнергии – триллион киловатт-часов

3 мая 2025 года в 17:27 мск Балаковская АЭС (расположена в г. Балаково Саратовской области) достигла рекордной среди атомных станций с реакторами ВВЭР-1000 выработки электроэнергии – триллион киловатт-часов. Именно столько выдали в энергосистему страны все четыре энергоблока станции за все время эксплуатации.

Символично, что это историческое событие свершилось в год 40-летия Балаковской атомной станции. Энергетический пуск ее первого энергоблока состоялся 24 декабря 1985 года: атомная станция дала свой первый промышленный ток. Сегодня Балаковская АЭС достигла выработки в триллион кВт.ч. В истории российской атомной энергетики среди атомных станций, эксплуатирующих водо-водяные энергетические реакторы, такой показатель достигнут впервые.

При этом Балаковская АЭС достигла такой выработки быстрее других «триллионников». Такой выработкой в России могут похвастаться только две АЭС с реакторами РБМК-1000 – Ленинградская (триллион кВтч за 45 лет эксплуатации, 2018 г.), Курская (триллион кВтч за 46 лет эксплуатации, 2022 г.).

«За этой цифрой стоит многолетний труд всего коллектива Балаковской АЭС, в том числе ветеранов, которые еще помнят наш первый киловатт-час, отметил директор Балаковской АЭС Юрий Максимов. – За 40 лет работы атомная станция прошла большой путь развития, беспрерывно повышая уровень безопасности. Мы продлили сроки службы всех своих четырех энергоблоков, без чего стало бы невозможным достигнуть столь важного исторического рубежа – триллиона киловатт-часов электроэнергии для потребителей страны. Безусловно, это победа всего коллектива станции, концерна «Росэнергоатом», наших дочерних компаний и партнеров. Это не только профессиональный успех, но и настоящий подарок нашей стране в честь 40-летия Балаковской атомной станции и к важнейшим датам – 80-летию атомной промышленности и Великой Победы!»

Стоит отметить, что Балаковская АЭС ежегодно вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Доля Балаковской АЭС в общей генерации Объединенной энергосистемы Средней Волги составляет 29%, а в энергобалансе Саратовской области – 78%. Ее электроэнергия поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири.

За последние десять лет Балаковская АЭС получила лицензии на продление срока эксплуатации (ПСЭ) всех четырех энергоблоков. В 2015 г. станция получила лицензию на дополнительный срок службы энергоблока №1 еще на 30 лет, в 2017 г. – энергоблока №2 на 26 лет, в 2018 г. – энергоблока №3 на 30 лет. В декабре 2023 года лицензию на ПСЭ сроком на 28 лет получил энергоблок №4. Продлению срока службы блоков предшествовала многолетняя модернизация оборудования. Проектные характеристики и физические параметры энергоблоков приведены к современным стандартам и требованиям. Достигнуто такое техническое состояние оборудования, которое позволяет работать еще надежнее и безопаснее в дополнительный период.

Примечательно, что за все 40 лет работы Балаковской АЭС негативного воздействия на окружающую среду не отмечено. Радиационная обстановка в районе расположения атомной станции не изменилась и находится на уровне фоновых значений, характерных для европейской части России. Они наблюдались здесь до начала строительства станции. Это – свидетельство высокого уровня ее экологической безопасности.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России.