Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» в партнёрстве с компанией «Промрукав» получил сертификат на огнестойкую кабельную линию «ОКЛ-ПР-ЦВЕТЛИТ»

05 мая 2025, 18:00
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Источник:
ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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Производство огнестойкой кабельной продукции является одним из ключевых направлений деятельности кабельного завода «Цветлит». Завод активно развивает партнерские отношения с предприятиями, специализирующимися на выпуске огнестойких кабеленесущих систем. Совсем недавно совместно с российским производителем ООО «Промрукав» было проведено тестирование продукции, которое завершилось полным успехом: получен еще один сертификат на огнестойкую кабельную линию «ОКЛ-ПР-ЦВЕТЛИТ»

Испытания подтвердили, что изделия завода соответствуют установленным нормативам относительно продолжительности функционирования в экстремальных условиях эвакуации при возникновении пожаров. Продукция показала высокие показатели надежности и устойчивости в системах противопожарной защиты, охватывающих такие важные аспекты, как пожаротушение, дымоудаление, оповещение и освещение.

«Цветлит» открыт для сотрудничества в проектах, связанных с огнестойкими кабельными линиями.

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КЗ Цветлит
ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы. Завод специализируется на выпуске силового кабеля в том числе пониженной пожарной опасности, огнестойких, бронированных, проводов установочных, самонесущих изолированных проводов, проводах соединительных.  