Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» в партнёрстве с компанией «Промрукав» получил сертификат на огнестойкую кабельную линию «ОКЛ-ПР-ЦВЕТЛИТ»

Производство огнестойкой кабельной продукции является одним из ключевых направлений деятельности кабельного завода «Цветлит». Завод активно развивает партнерские отношения с предприятиями, специализирующимися на выпуске огнестойких кабеленесущих систем. Совсем недавно совместно с российским производителем ООО «Промрукав» было проведено тестирование продукции, которое завершилось полным успехом: получен еще один сертификат на огнестойкую кабельную линию «ОКЛ-ПР-ЦВЕТЛИТ»

Испытания подтвердили, что изделия завода соответствуют установленным нормативам относительно продолжительности функционирования в экстремальных условиях эвакуации при возникновении пожаров. Продукция показала высокие показатели надежности и устойчивости в системах противопожарной защиты, охватывающих такие важные аспекты, как пожаротушение, дымоудаление, оповещение и освещение.

«Цветлит» открыт для сотрудничества в проектах, связанных с огнестойкими кабельными линиями.