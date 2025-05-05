РЖД планируют удвоить мощности сортировочной станции имени Максима Горького – ключевой на юге страны

Во время рабочей поездки в Волгоград глава РЖД Олег Белозёров вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым осмотрели объекты железнодорожной инфраструктуры, посетили станцию имени Максима Горького. Это ключевая сортировочная станция на пересечении международных транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг. От её пропускной и перерабатывающей способности зависят объёмы перевозок грузов на направлении Кузбасс – порты Азово-Черноморского бассейна.

Олег Белозёров и Андрей Бочаров осмотрели горочный комплекс, обсудили дальнейшие перспективы развития станции, связанные в том числе со строительством второй сортировочной системы. Это позволит удвоить перерабатывающую способность станции им. Максима Горького, а также увеличить количество рабочих мест для жителей региона. Глава РЖД и губернатор Волгоградской области встретились с трудовым коллективом узла и наградили лучших работников.

Кроме того, обсудили ход реализации соглашений между РЖД, Росавтодором и Волгоградской областью по строительству путепроводов в местах пересечения автомобильных и железных дорог. В 2024 году введены в эксплуатацию 4 путепровода: на 9 км и 30 км перегона им. Максима Горького – Канальная, рядом со станцией Абганерово, а также на 25 км перегона Гумрак – Орловка.

В планах – строительство ещё трёх путепроводных развязок на 13 км и 48 км перегона им. Максима Горького – Канальная и в городе Петров Вал.

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