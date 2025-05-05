Энергетики Нацпроектстроя готовятся к монтажу силового оборудования Артемовской ТЭЦ-2

Специалисты ГК Нацпроектстроя (ТЭК Мосэнерго, Треста Гидромонтаж и ЭнергоСК) активными темпами ведут строительные, тепломеханические и электромонтажные работы на площадке Артемовской ТЭЦ-2 в Приморском крае.

Основные работы сосредоточены вокруг главного корпуса теплоэлектростанции, который состоит из трех отделений: турбинного, где размещаются турбоагрегаты, котельного с парогенераторами и деаэраторного. Завершено бетонирование колон каркаса главного корпуса, идут работы по возведению фундаментных плит машинного отделения, отливаются перекрытия электротехнического отделения.



В турбинном отделении завершена установка конденсатора паротурбинной установки №1, проложены трубопроводы для подачи и отвода охлаждающей воды. Идет подготовка к монтажу паровой турбины и генератора. В котельном отделении смонтирована дымовая труба высотой 60 м, завершен монтаж поверхностей нагрева и барабанов котлов-утилизаторов №№ 1 и 2, завершается монтаж второй дымовой трубы. В машинном зале главного корпуса энергетики выполнили монтаж и подключение мостовых кранов грузоподъемностью 60 тонн каждый, что позволит ускорить темп дальнейших работ.



Специалисты ЭнергоСК завершили сборку каркаса здания релейного щита открытого распределительного устройства 110/220 кВ. На площадке распредустройства ведется монтаж фундаментов порталов, а также фундаментов трансформаторов, на которых впоследствии будет установлено оборудование и проложены электромагистрали. В здании главного корпуса Артемовской ТЭЦ-2 электрики монтируют сеть освещения. Территорию теплостанции освещают 18 смонтированных прожекторных мачт.



Одновременно на всей территории ТЭЦ прокладываются инженерные подземные коммуникации, которые обеспечат функционирование предприятия. Специалисты Треста Гидромонтаж завершили монтаж трубопровода временной тепловой сети протяженностью 2536 метров и в настоящее время монтируют надземную основную тепловую сеть диаметром 820 мм.



Электрическая мощность Артемовской ТЭЦ-2 составит 440 МВт, тепловая - 456 Гкал/ч. Данный проект реализуется в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики Дальнего Востока. Первый кубометр бетона в основание ТЭЦ был уложен в сентябре 2023 года. Завершение строительства станции и пуск энергоблоков запланированы на 2026 год. Заказчик строительства – ПАО «РусГидро».