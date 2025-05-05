IEK GROUP в жюри и Экспертном совете премии «HR-бренд-2024»

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин возглавил жюри премии «HR-бренд-2024», а директор по персоналу холдинга Наталия Бельская вошла в ее Экспертный совет.

«Эта премия имеет большое значение для делового сообщества, формируя тренды в области HR. Им следуют компании, стремящиеся создать для своих работников комфортную среду, в которой хочется работать и строить карьеру. IEK GROUP неоднократно становилась победителем премии, войдя, таким образом, в число трендсеттеров», ― говорит Наталия Бельская.

Так, в 2019 году холдинг победил с образовательным проектом для детей и подростков 12–16 лет IEK GROUP FUTURE CHALLENGE. В 2020-м компания представила программу «#ЯЧеловIEK — ценностный путь сотрудника: от первого знакомства до сообщества амбассадоров», направленный на формирование клиентоориентированной команды, преодоление внутренних конфликтов и эффективное решение бизнес-задач.

В 2022 году IEK GROUP выступила с проектом «Технолидеры», в рамках которого коллеги могут повысить цифровую грамотность, самостоятельно реализовать проекты и освоить новую специальность из числа наиболее востребованных в департаменте информационных технологий компании. В 2023 году VI Открытый чемпионат электриков IEK был отмечен сразу в двух номинациях.

Теперь представители IEK GROUP выступают экспертами премии. Жюри под председательством Андрея Забелина (председатель ― гарант объективности и непредвзятости судейской коллегии) на итоговом заседании выбрало победителей среди компаний-финалистов. Лидеров 2024 года определяли в семи номинациях по трем критериям: актуальность замысла, современность методов реализации, соответствие конечного результата поставленным целям и задачам. Названия компаний-победителей и их проектов будут объявлены 29 мая на торжественной церемонии.