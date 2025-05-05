«Россети Центр» повысили надежность электроснабжения около 34 тысяч жителей Курска

Специалисты филиала Россети Центр — Курскэнерго закончили работы по замене металлических опор воздушной линии (ВЛ) электропередачи 35 кВ, снабжающей поселок Курского завода тракторных запчастей (КЗТЗ), на современные железобетонные. Это повысило надежность энергоснабжения для почти 34 тысяч жителей Курска, а также десятков предприятий и организаций микрорайона.



Всего на двух участках ВЛ общей протяженностью свыше 1,5 км заменили 7 опор, ещё одну установили дополнительно. Работы с применением специализированной техники заняли менее двух недель.

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