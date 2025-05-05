ХРМК открывает филиал на Камчатке для повышения надежности энергоснабжения региона

АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ХРМК, входит в группу РусГидро) открыло новое подразделение в Камчатском крае. Специалисты филиала, специализирующегося на ремонте и модернизации ключевых объектов энергетической инфраструктуры региона, уже приступили к выполнению плановых ремонтных работ на Камчатских ТЭЦ.

«Наша задача – не просто качественно выполнить свой объем работ, а внести вклад в масштабную ремонтную кампанию 2025 года и обеспечить надежность работы оборудования, от которого напрямую зависит комфорт и благополучие жителей Камчатки», – подчеркнул Алексей Лезин, директор СП «Филиал Камчатский» АО «ХРМК».

Открытие филиала является частью стратегии ПАО «РусГидро» по централизации энергоремонтной деятельности на Дальнем Востоке. Локализация ремонтных мощностей позволит повысить оперативность и качество работ, сократить сроки выполнения и, как следствие, обеспечить более надежное энергоснабжение потребителей Камчатского края.

Андрей Клюсов, первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ХРМК», подчеркнул значимость данного шага: «Создание филиала на Камчатке – это важный шаг в повышении надежности энергосистемы региона. Мы стремимся обеспечить бесперебойную работу энергетического оборудования, что является залогом стабильного энергоснабжения».

Филиал оснащен современной технической базой и укомплектован высококвалифицированными специалистами, что позволяет гарантировать высокое качество и своевременность выполнения работ любой сложности.

АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» – ведущее предприятие в сфере ремонта и обслуживания энергетического оборудования. География присутствия включает 6 регионов Дальнего Востока, более 2,5 тысяч сотрудников обеспечивают в субъектах стабильную и надежную работу энергетической инфраструктуры. В структуре компании - собственный ремонтно-механический завод по производству комплектующих. ХРМК сочетает многолетний опыт с инновационными подходами, выполняя проекты любой сложности.