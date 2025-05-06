Бурное развитие искусственного интеллекта стимулирует спрос на высококачественные кабели для передачи данных
Плюс
3 часа назад
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Благодаря огромным инвестициям в центры обработки и хранения данных с использованием искусственного интеллекта, такие как проекты Stargate в США и Deepseek в Китае, а также в других странах, спрос на высококачественные кабели для передачи данных растёт быстрыми темпами. Требования к качеству этих кабелей устанавливают новые стандарты для процесса экструзии.
В прошлом было дост...
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