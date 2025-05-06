В Приморье резидент СПВ откроет производство СПГ для транспортных предприятий и экспортных терминалов КНР

ООО «Аврора СПГ Спасск-Дальний» (входит в группу компаний «АВРОРА СПГ»), резидент свободного порта Владивосток (СПВ), реализует проект по строительству, пусконаладке и эксплуатации малотоннажного комплекса по сжижению природного газа мощностью 32 тыс. тонн в год. Комплекс включит 2 производственные линии с несколькими технологическими блоками. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает 3,3 млрд рублей, создает 55 рабочих мест.

Современное высокотехнологичное малотоннажное производство сжиженного природного газа (СПГ) станет третьим проектом, который реализует Группа на Дальнем Востоке. В 2024 году в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» ООО «Аврора СПГ Владивосток» запустило комплекс по сжижению природного газа, а в 2025 году - закончило строительство второго комплекса производства СПГ. Группа компаний «АВРОРА СПГ» участвует в формировании инфраструктуры потребления СПГ в регионе, создавая в том числе КриоАЗС – станции для заправки транспортных средств, использующих сжиженные газы при низких температурах.

«Этот и другие проекты Группы реализуются в рамках долгосрочной стратегии по расширению присутствия в перспективных регионах. Комплексная поддержка со стороны КРДВ, налоговые льготы и административные преференции создают оптимальные условия для строительства высокотехнологичных производств, соответствующих самым строгим промышленным стандартам. Благодаря мерам государственной поддержки Группа компаний «АВРОРА СПГ» усиливает экономику региона, создает современные предприятия и новые рабочие места, а также укрепляет позиции нашей страны на мировом рынке энергоресурсов. Расширение производства СПГ и создание заправочной инфраструктуры на трассе «Уссури» в рамках нового инвестпроекта обеспечит топливом автотранспортные предприятия Приморья и экспортные терминалы на границе России и Китая», - рассказал генеральный директор ООО «АВРОРА СПГ» Денис Воробьев.

Алексей Дунаев, директор КРДВ Приморье:

«Новый комплекс увеличит объемы производства СПГ на Дальнем Востоке, а также станет катализатором развития смежных отраслей, включая транспортную сферу. Этому и другим резидентам СПВ доступны сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет и на землю в первые 3 года, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ), поддержка в подборе сотрудников, продвижении продукции и услуг, правовая защита, а также комплексное сопровождение со стороны КРДВ».

По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1815 проектов, 512 из которых введено в работу. В экономику региона фактически вложено более 558 млрд рублей, создано 51,7 тыс. рабочих мест.

С 1 сентября 2024 года упрощены требования к бизнес-плану компании. Он может содержать только главные параметры проекта.