Борис Краснопеев возглавил Партизанскую ГРЭС

Директором Партизанской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) назначен Борис Викторович Краснопеев.

Новый руководитель – опытный управленец, обладающий глубоким знанием специфики энергетической отрасли. Он перешел на ПГРЭС с должности директора Нерюнгринской ГРЭС, также входящей в структуру ДГК, где зарекомендовал себя как эффективный и грамотный руководитель.

Борис Викторович имеет профильное образование и прошел значительный карьерный путь, начав трудовую деятельность электрослесарем и последовательно занимая руководящие должности. Он окончил Троицкий энергостроительный техникум с отличием в 1990 году и Челябинский государственный агроинженерный университет в 1997 году. До прихода в ДГК он работал на Троицкой ГРЭС, где прошел путь от начальника участка до заместителя главного инженера, а с октября 2013 года по февраль 2019 года возглавлял филиал ОАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС. В 2014 году Борис Викторович также получил второе высшее образование по специальности «Экономика» в Челябинском государственном университете.

В рамках вступления в должность директора ПГРЭС Борис Краснопеев провел первое рабочее совещание, на котором были определены ключевые направления работы и приоритеты развития предприятия.

«Первое совещание прошло конструктивно. С персоналом станции обсудили анализ текущего состояния оборудования и инфраструктуры, были запланированы мероприятия по повышению эффективности производства электрической и тепловой энергии, обеспечению безопасности труда сотрудников», - отметил Борис Краснопеев.

Особое внимание было уделено вопросам модернизации производственных мощностей и внедрения современных технологий, позволяющих повысить энергоэффективность и снизить издержки.